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土耳其MADO集團攜手東元 MADO-Taiwan進駐南港園區

2019-04-24 17:33經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

MADO-Taiwan今（24）日正式盛大開幕，由土耳其MADO集團與東元集團共同攜手合作，在台首家門市落腳於北市南港軟體園區。

台北市長柯文哲參加開幕儀式時表示，東元集團與土耳其MADO餐飲集團合作投資進駐本市，正是去（2018）年由市府團隊前往歐洲，至荷蘭、比利時、波蘭及土耳其考察交流期間，促成兩企業簽定合資協議書，後續並由台北市「投資服務辦公室」積極協助，提供客製化一站式服務，協助MADO-Taiwan加速落腳台北。

他說，類似的外資投資案還包括在台北有多家分店的日商壽司郎、日商FinaText富訊金融科技、法商Schoolab等，都是藉由台北市「投資服務辦公室」的服務，幫助外商得以順利在台北展開業務。

柯文哲指出，南港軟體園區經由東元集團的引進，已匯集多家特色商店及美食，希藉由持續提升生活便利機能以支持園區從業員工之所需，同時透過產業群聚之人潮優勢，帶動周邊支援服務業之發展，除增加就業機會，也讓周邊員工享受高品質的消費感受。

據指出，MADO集團成立逾170年，於土耳其擁有超過300家門市，咖啡館及餐廳遍布世界各地22個國家，冰淇淋風味獨特，使用羊奶做成，運用獨特的手工攪拌技術，製成的冰淇淋紮實又有彈性，是觀光客到土耳其旅遊的必吃甜點，如今成功引進國內，預計將掀起一波新冰品流行風潮。

東元集團事業版圖橫跨餐飲、電控、通訊、電子資訊、物流服務業等，旗下共擁有13個餐飲品牌，此次引進MADO，是集團首度與歐洲餐飲品牌合作。

今天的開幕典禮邀請駐台北土耳其貿易辦事處代表巴沐恩Mr. Murat Baklaci、經濟部工業局北區工業區管理處執行長陳信良、中華經濟研究院陳思寬院長等政府單位及企業代表，台北市長柯文哲也特別蒞臨開幕典禮祝賀。

產品試吃(左起)台北市產業發展局局長林崇傑、駐台北土耳其貿易辦事處巴沐恩_(Mu...
產品試吃(左起)台北市產業發展局局長林崇傑、駐台北土耳其貿易辦事處巴沐恩_(Murat_Baklaci)大使、台北市市長柯文哲、東元集團會長黃茂雄、MADO集團董事長Mehmet_Kanbur。　圖／北市產業發展局提供
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土耳其餐飲東元

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