工研院車電展 大秀智慧駕駛解決方案

2019-04-24 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴昭穎 ╱即時報導



工研院今天在車電展現場發表自駕車整合系統、及剛獲得愛迪生獎肯定的車聯網與自動駕駛車輛解決方案，與可做為電動車能量大補帖的下世代高能量鋰金屬固態電池等9項技術，帶領國內自駕車產業駛向軟硬整合的新藍海。此外，攸關自駕車發展的關鍵在於開放場域的實驗運行，透過場域中進行測試調校、驗證及示範運行，才能加速其發展。

工研院繼台中花博去年底以封街方式進行自駕車試營運後，宣布與新竹市政府簽約合作自駕車；透過新竹市政府在南寮的完整路權開放，讓工研院的自駕車可以實際在南寮上路，藉由在真實道路的測試、行駛及驗證的過程，來增進自駕車的功能與安全性

新竹市長林智堅表示，工研院的自駕車擁有全台最穩定的技術，包括能辨識動態障礙物的類別跟位置，且已經在工研院內無任何交通管制下行駛於人車混流的道路，測試里程達2000公里，能讓車自動行駛各館與自行駛入停車位的功能，因此決定開放目前大力推動智慧交通的南寮漁港，讓工研院的自駕車可以在開放場域全天候實驗運行；未來還會開放新竹市不同道路讓工研院的自駕車更能克服真實道路測試行駛的難題。

工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生說，工研院在車電展展出的「自駕車整合系統」，相較於多數自駕車技術倚賴GPS技術，此系統透過「同步定位與地圖建構」（SLAM）技術、結合AI深度學習與高精度3D動態地圖資料庫，能克服嚴苛的天候與環境挑戰，即便在大雨、容易訊號中斷的地下室，以及人車混合的道路行駛，也能暢行無阻。

另外，此技術目前已成功安裝在小貨卡、轎車、休旅車、巴士、大卡車等，並通過測試運行，工研院的「自駕車整合系統」擁有全台唯一能快速安裝至各型車款的優勢，可滿足未來的自駕移動需求，強化台灣國際競爭力。