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東奧效應提前發威 南寶今年鞋材業績成長上看兩位數

2019-04-24 15:49經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

東京奧運即將於明年在日本舉行，旺季效應提前發威，南寶（4766）執行長許明現今天參加證交所舉辦的業績說明會，他表示，根據歷史經驗，每次奧運的前一年都是鞋材出貨的旺季。南寶從第1季就感受到東奧效應，看好拉貨動能有望一路延續到年底，法人估南寶今年鞋材業績成長率上看「兩位數」。

南寶目前是全球第一的運動鞋用黏著劑生產商，客戶包括耐吉（Nike）、愛迪達（Adidas）等全球運動用品雙雄。為了因應奧運帶動的需求，球鞋廠商會提早布局，尤其南寶提供的鞋用黏著劑屬於產業鏈的上游，會最早反應。

許明現說，從今年第1季開始，就已開始感受到東奧效應，今年以來南寶的鞋用黏著劑出貨動能大約比平常高出3%-5%。法人看好，隨著奧運時間逼近，下半年拉貨動能還會更明顯，看好占南寶總營收比重超過四成的鞋材業績，今年成長率有望上看「兩位數」。

至於成長動能方面，南寶積極布局碳纖維複合材料市場，主要將樹脂加工成碳纖布或碳纖板，再交給客戶製成碳纖。這部分南寶已經送交兩家筆電客戶，應用在電腦機殼，今年下半年有望開始挹注營收貢獻。

另外南寶更看好新能源車對輕量化的要求，將帶動碳纖維需求爆發，南寶積極開發車用市場，應用在汽車B柱和內飾板。 雖然汽車供應鏈的開發需要較長時間，但長線看好。

南寶執行長許明現。（記者曾仁凱／攝影）
南寶執行長許明現。（記者曾仁凱／攝影）
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東京奧運營收

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