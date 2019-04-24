新鈔經濟學 謝金河：全球關注令和怎麼讓日本再翻轉

2019-04-24 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



財信傳媒董事長謝金河今天在臉書發表「日本新鈔經濟學」一文，再過幾天，日本就要換年號，平成改成令和，也許這是日本終結失落30年，改變手氣的重要轉捩點。1989年平成即位，日本東京日經指數漲到38957，東京地價飆漲，一個日本可以買下四個美國，那時中國正發生天安門事件，這30年平成完整代表了日本失落的30年，現在令和怎麼讓日本再翻轉？全球都高度關注。

他說，日本將把1984年聖德太子時代的鈔票上人物重新換人做，其中1萬日圓大鈔從福澤諭吉改為渋澤榮一，前者是日本啓蒙思想家，渋澤榮一是日本資本主義之父，提倡用論語講道德，用算盤拚經濟，認為做生意賺錢不可以違背道德的底線，只要誠信就可保持永久持續的獲利。

他說，渋澤榮一一生創辦超過500家企業，1873年創立第一國立銀行，是今天瑞穗控股的前身。5000日圓鈔票由小説家樋口一葉改為第一個留日的女性津田梅子，她是津田塾大學創辦人。1000日圓由細菌學家野口英世換成破傷風疫苗之父北里柴三郎。