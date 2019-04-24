新鈔經濟學 謝金河：全球關注令和怎麼讓日本再翻轉
財信傳媒董事長謝金河今天在臉書發表「日本新鈔經濟學」一文，再過幾天，日本就要換年號，平成改成令和，也許這是日本終結失落30年，改變手氣的重要轉捩點。1989年平成即位，日本東京日經指數漲到38957，東京地價飆漲，一個日本可以買下四個美國，那時中國正發生天安門事件，這30年平成完整代表了日本失落的30年，現在令和怎麼讓日本再翻轉？全球都高度關注。
他說，日本將把1984年聖德太子時代的鈔票上人物重新換人做，其中1萬日圓大鈔從福澤諭吉改為渋澤榮一，前者是日本啓蒙思想家，渋澤榮一是日本資本主義之父，提倡用論語講道德，用算盤拚經濟，認為做生意賺錢不可以違背道德的底線，只要誠信就可保持永久持續的獲利。
他說，渋澤榮一一生創辦超過500家企業，1873年創立第一國立銀行，是今天瑞穗控股的前身。5000日圓鈔票由小説家樋口一葉改為第一個留日的女性津田梅子，她是津田塾大學創辦人。1000日圓由細菌學家野口英世換成破傷風疫苗之父北里柴三郎。
謝金河說，日本換新鈔要到2024年4月1日起，但是這個換鈔動作已在日本成了熱門話題，這些鈔票上的人物，沒有一個是政治人物，他們有的是思想家、實業家、女性尖端人物，及生物科技專家，這也給台灣一切泛政治化，每個人天天都在討論政治，多了一些啓發。
留言