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投資40億的高雄總圖共構會展文創會館 今舉行上樑

2019-04-24 13:43經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽響應保險業資金投入公共建設政策，在2015年參與競標、取得投資的「高雄市立圖書館總館共構會展文創會館興建營運移轉案」今（24）日舉行上樑典禮，台灣人壽董事長黃思國率董事及高階主管南下，與高雄市市長韓國瑜共同主持，同時預告該案將於2020年正式營運。

黃思國董事長致詞表示，這棟矗立在高雄市立圖書館總館旁的建築，為了要與高雄總圖融為一體、相互輝映，台灣人壽投資新台幣40億元，並聘請高雄總圖原建築師劉培森設計，規劃有文創書局、映演設施、旅館、複合式商業及餐飲等多元空間，並首創圖書館與商業建築結合的新態樣，希望提供高雄市民一個知性休閒新去處，台灣人壽也將提供部分住房作為公益之用。

「高雄總圖BOT案」係高雄市政府於2015年1月依「促進民間參與公共建設法」之規定辦理招商公告，台灣人壽獲評為最優申請人，同年11月與高雄市政府文化局簽訂興建營運契約，隔（2016）年12月舉行動土典禮，並於今日完成上樑儀式，預計明（2020）年正式營運，待開發完成後可獲長期租金收入，有助於提升台灣人壽之穩定收益。

台灣人壽表示「高雄總圖BOT案」投資金額約新臺幣40億元，興建地上27樓、地下6樓之文創會館，總樓地板面積約26,000坪，在建築設計上極具特色，外觀為玻璃帷幕，採用門框形式結構系統，建造出猶如「凱旋門」外型及挑高10米的空中花園無柱空間；在服務機能上可滿足該區住宿、會議、餐飲、映演、購物等多元需求，預計未來將吸引大量的國內、外商務客及自由行旅客，創造可觀的商機並帶動周邊效益，成為該區一大亮點，相信可與周遭重大建設案一起帶動區域繁榮發展。

台灣人壽看好高雄城市發展的潛力，除了「高雄總圖BOT案」外，並接受市府委託開發「高雄和發產業園區」，即將招商額滿，歡迎有設廠用地需求廠商洽詢；另投資「高雄漢來新世界中心」等標的，期待對高雄市經濟發展有所助益，同時也為台灣人壽帶來適當收益，創造雙贏。

台灣人壽董事長黃思國與高雄市市長韓國瑜今日共同主持高市立圖書館總館共構會展文創會...
台灣人壽董事長黃思國與高雄市市長韓國瑜今日共同主持高市立圖書館總館共構會展文創會館興建營運移轉案上樑，同時預告該案將於2020年正式營運。照片／台灣人壽提供
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