親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

教父斷腸歌：「毒蛇波斯科」的紐約黑手黨傳奇

「你們都靠大陸福利撐」 陸大媽亂闖櫃檯點餐還吐痰

百貨超商拼場母親節商機 大型寢具、家電也熱銷

2019-04-24 11:26經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

距離母親節只剩3周，送禮採購需求爆發。統一超（2912）旗下7-ELEVEN表示，目前母親節預購業績已較去年同期成長2成，除團購名店甜點、節令蛋糕熱銷外，發現今年民眾多選購高單價的大型寢具、家電，像是雙人床墊熱賣逾百組、冰箱及洗衣機也狂銷近兩百台。遠百（2903）旗下HAPPY GO也表示，母親節檔期除了必買的美妝保養品，近年來許多民眾也開始傾向贈送實用性家電。而在萬物齊漲的環境下，點數直接折抵消費或兌換商品/票券的消費模式，獲得九成民眾的青睞。

7-ELEVEN表示，母親節前夕，消費者預購重心由團購點心移轉至送禮需求。內部觀察，母親節前3周開始進入採購高峰，有高達6成消費者會同時選購蛋糕和禮物，實用小家電、照顧健康等商品最受青睞，如「日本IRIS床鋪吸塵器（除螨機）」不到一個月銷售破千台；今年首度推出「沛迪醫生舒眠抗干擾猛蜂巢獨立筒床墊」，開賣首周就突破百萬元的銷售佳績。

另外，7-ELEVEN線上購物網站ibon mart發現，每年在母親節前2~3周，保健生機、餐廚用品、生活家電為熱銷3大類別。會到網站上選購的民眾多重視健康議題，預算落在2,000~3,000元上下，像是「精補類、美妍類等保健禮盒」商品成為許多孝親族選擇；另外「智慧小家電」、「精品時尚餐廚用品」也是近年母親節超夯的贈禮商品，預估今年母親節網站業績將獲較活動開跑前成長20%。

HAPPY GO今年推出母親節優惠，遠東百貨「點點成金 紅利回饋」及遠東SOGO「美麗馨意 點點換購物金」活動，皆可以200點換100元紅利券，以2:1的超值兌點將點數價值放大外，同時提供刷聯名信用卡消費即贈滿額禮和加碼贈點，助攻百貨公司母親節檔期。

母親節家電團購

相關新聞

剛柔並濟論壇明登場 女董事協會邀韓國瑜談城市創新

2019-04-24 10:04

六輕四期觸媒案 變更過關

2019-04-24 01:17

創新育成基地 規格國際級

2019-04-24 01:12

王品搶進上海灘 賣高檔牛排

2019-04-24 01:10

上海外灘餐飲業兵家必爭…台商不缺席

2019-04-24 01:10

小北衝500店 規劃上市櫃

2019-04-24 01:09

寶雅將成立「寶家」…五金百貨爭霸戰 開打

2019-04-24 01:08

六福將減資45% 彌補虧損

2019-04-24 01:08

曼都董座 掌連鎖加盟協會

2019-04-24 01:08

宏匯新南向 攻商用不動產

2019-04-24 01:01

行銷望遠鏡／事件行銷融入民間習俗

2019-04-24 00:01

上班卒仔照子放亮／培養多元能力

2019-04-24 00:01

古書今贏／職場女性的自我調適

2019-04-24 00:01

行政治理／郭明政…校務管理 採台積模式

2019-04-24 00:01

小北百貨逆勢成長 規畫「益起愛」做公益

2019-04-23 23:13

長榮空服員5月初啟動罷工投票 林佳龍回應了

2019-04-23 18:27

小北百貨25週年慶 總座黃健瑭：將規劃股票上市櫃

2019-04-23 17:38

大飲監察人、獨董陸續辭職 董監事會面臨瓦解風險

2019-04-23 15:28

彌補累積虧損 六福宣布減資45%

2019-04-23 15:12

全球僅17家！華航60周年獲醫藥品冷鏈運輸國際認證

2019-04-23 14:36

李森斌掌舵 要讓內部找回創業精神

2019-04-23 14:36

王品新品牌The Wang 上海賣頂級牛排

2019-04-23 14:35

調體質 王品大陸品牌全線改造

2019-04-23 14:35

傳無預警裁員10人 華視：過程完全合法

2019-04-23 12:51

大社工業區降編 勞工自救會28日發起萬人陳情遊行

2019-04-23 12:23

台灣研發出新鋼筋混凝土 強度更高、成本更省

2019-04-23 11:20

內科之心創新育成基地 正式命名t.Hub

2019-04-23 11:10

全球僅17家！華航貨運獲醫藥品冷鏈運輸國際認證

2019-04-23 10:34

Unipapa這間公司 不是老闆說了算

2019-04-20 23:14

致勝心法／郭冠纓：新創業IPO 先問自己三個問題

2019-04-20 23:14

Unipapa瘋創新 小日常玩出大設計

2019-04-20 23:14

陳奕璋：面對失敗 邁向成功

2019-04-20 23:14

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

曾被酸「等著看妳出糗」承接爸爸衣缽 吳旻潔走自己的誠品人生

2019-04-17 13:39

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

黑函滿天飛！金管會緊急召南山人壽三高層說明

2019-04-23 20:33

綠營財經國師為何常常喝到醉？陳博志哽咽暴祕辛

2019-04-23 16:17

傳無預警裁員10人 華視：過程完全合法

2019-04-23 12:51

不必下載軟體 今年報稅直接上網搞定

2019-04-23 14:36

彌補累積虧損 六福宣布減資45%

2019-04-23 15:12

黑函爆南山人壽買債券ETF圖利 公司發四點聲明澄清

2019-04-23 18:09

雙利多 台積電市值挑戰7兆

2019-04-24 01:14

海外血拚 可用電子支付了

2019-04-24 00:49

銀行新增房貸 八年最多

2019-04-24 00:51

南山人壽涉圖利？ 金管會今天約談南山3主管

2019-04-23 20:56

三星折疊機 無限期延後上市

2019-04-24 01:12

房屋稅5月1日開徵 這種繳法最推薦

2019-04-24 06:00

中華電領軍 5G艦隊秀新品

2019-04-24 01:16

小北衝500店 規劃上市櫃

2019-04-24 01:09

小北百貨25週年慶 總座黃健瑭：將規劃股票上市櫃

2019-04-23 17:38

洗錢防制開戶要1小時 這家銀行開戶只要20分鐘

2019-04-23 14:01

三商壽長春金融大樓 泰安產險奪標

2019-04-23 16:16

南山四聲明 駁圖利傳聞

2019-04-24 00:47

長榮空服員5月初啟動罷工投票 林佳龍回應了

2019-04-23 18:27

韓國瑜查慶富案 朱潤逢29日上任高雄銀行董事長添助力

2019-04-24 09:02

兆豐銀全國首創推智慧櫃員機 開戶最快只要11分鐘

2019-04-23 12:45

郭台銘要選總統 顧立雄關心誰是鴻海接班人

2019-04-24 09:20

名家觀點／AI效益大 從台塑集團經驗談起

2019-04-24 01:50

梅雨恐又遲到 經濟部：6月底前水情安啦

2019-04-23 13:53

台新銀攜手韓亞金融集團 推東北亞跨境支付

2019-04-24 06:05

大飲監察人、獨董陸續辭職 董監事會面臨瓦解風險

2019-04-23 15:28

每股192元 兆豐銀併購這家公司

2019-04-23 22:38

彭雪芬掌新光金家族控股公司 顧立雄：關注金金分離

2019-04-24 09:58

製造業衰退10.5% 七年最差

2019-04-24 01:17

一半機組退場？台電：中火攸關供電穩定 不宜貿然除役

2019-04-23 20:08

林岱樺：台電夏季電價吸足人民荷包 爽領4.5個月年終

2019-04-24 10:27

電子零組件最慘…3月製造業生產指數 連4黑

2019-04-24 00:36

日立公開收購永大 共砸74億元收購28%股權

2019-04-23 16:13

台廠8K面板技術僅次韓 未來有望接三星單

2019-04-24 08:48

無人店夯？賴淑芬：人的價值機器無法取代

2019-04-23 21:23

寶雅將成立「寶家」…五金百貨爭霸戰 開打

2019-04-24 01:08

兆豐金配息1.7元 殖利率6%

2019-04-24 00:48

中美晶持續投資 擴大半導體事業

2019-04-23 20:34

37億 泰安產險買長春大樓

2019-04-24 01:01

王品搶進上海灘 賣高檔牛排

2019-04-24 01:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top