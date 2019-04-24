百貨超商拼場母親節商機 大型寢具、家電也熱銷

2019-04-24 11:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



距離母親節只剩3周，送禮採購需求爆發。統一超（2912）旗下7-ELEVEN表示，目前母親節預購業績已較去年同期成長2成，除團購名店甜點、節令蛋糕熱銷外，發現今年民眾多選購高單價的大型寢具、家電，像是雙人床墊熱賣逾百組、冰箱及洗衣機也狂銷近兩百台。遠百（2903）旗下HAPPY GO也表示，母親節檔期除了必買的美妝保養品，近年來許多民眾也開始傾向贈送實用性家電。而在萬物齊漲的環境下，點數直接折抵消費或兌換商品/票券的消費模式，獲得九成民眾的青睞。

7-ELEVEN表示，母親節前夕，消費者預購重心由團購點心移轉至送禮需求。內部觀察，母親節前3周開始進入採購高峰，有高達6成消費者會同時選購蛋糕和禮物，實用小家電、照顧健康等商品最受青睞，如「日本IRIS床鋪吸塵器（除螨機）」不到一個月銷售破千台；今年首度推出「沛迪醫生舒眠抗干擾猛蜂巢獨立筒床墊」，開賣首周就突破百萬元的銷售佳績。

另外，7-ELEVEN線上購物網站ibon mart發現，每年在母親節前2~3周，保健生機、餐廚用品、生活家電為熱銷3大類別。會到網站上選購的民眾多重視健康議題，預算落在2,000~3,000元上下，像是「精補類、美妍類等保健禮盒」商品成為許多孝親族選擇；另外「智慧小家電」、「精品時尚餐廚用品」也是近年母親節超夯的贈禮商品，預估今年母親節網站業績將獲較活動開跑前成長20%。

HAPPY GO今年推出母親節優惠，遠東百貨「點點成金 紅利回饋」及遠東SOGO「美麗馨意 點點換購物金」活動，皆可以200點換100元紅利券，以2:1的超值兌點將點數價值放大外，同時提供刷聯名信用卡消費即贈滿額禮和加碼贈點，助攻百貨公司母親節檔期。