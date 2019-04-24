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車電展 工研院秀智慧駕駛解決方案

2019-04-24 11:18經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

工研院今（24）日在現場，發表自駕車整合系統、及剛獲得愛迪生獎肯定的車聯網與自動駕駛車輛解決方案，與可做為電動車能量大補帖的下世代高能量鋰金屬固態電池等9項技術，帶領國內自駕車產業駛向軟硬整合的新藍海。此外，攸關自駕車發展的關鍵在於開放場域的實驗運行，透過場域中進行測試調校、驗證及示範運行，才能加速其發展。

工研院繼台中花博去年底以封街方式進行自駕車試營運後，宣布與新竹市政府簽約合作自駕車；透過新竹市政府在南寮的完整路權開放，讓工研院的自駕車可以實際在南寮上路，藉由在真實道路的測試、行駛及驗證的過程，來增進自駕車的功能與安全性。

根據波士頓諮詢公司（BCG）預測，2025年自動駕駛汽車市場總規模將達420億美元，至2035年更超過770億美元，前景可期。

新竹市政府林智堅市長表示，自今年1月起，通過自駕車監理沙盒法，台灣自駕車終於能合法上路測試，交通部也增修「道路交通安全規則第20條」，讓自駕車掛試車牌上路實驗，新竹市府身為地方政府，率先響應中央的政策。工研院的自駕車擁有全台最穩定的技術，包括能辨識動態障礙物的類別跟位置，且已經在工研院內無任何交通管制下行駛於人車混流的道路，測試里程達2000公里，能讓車自動行駛各館與自行駛入停車位的功能，因此決定開放目前大力推動智慧交通的南寮漁港，讓工研院的自駕車可以在開放場域全天候實驗運行。新竹南寮漁港只是一個起點，未來還會開放新竹市不同道路讓工研院的自駕車更能克服真實道路測試行駛的難題，攜手打造智慧交通的新竹。

經濟部技術處羅達生處長表示，車輛產業隨著智慧車輛與移動服務的日趨重要，今年起聯盟特將Mobility元素加入，改名為「台灣車輛移動研發聯盟」（mTARC，Mobility Taiwan Auto Research Consortium），藉以迎接智慧駕駛的新時代，台灣擁有優越的資通訊技術與半導體產業優勢，更應率先投入跨領域整合，今年起會逐步落實技術移轉與商品化進程，並協助台廠切入市場，他呼籲產官學研共同努力，將台灣車研品牌推向世界舞台。

工研院機械與機電系統研究所胡竹生所長表示，工研院在車電展展出的「自駕車整合系統」，相較於多數自駕車技術倚賴GPS技術，此系統透過「同步定位與地圖建構」(SLAM)技術、結合AI深度學習與高精度3D動態地圖資料庫，能克服嚴苛的天候與環境挑戰，即便在大雨、容易訊號中斷的地下室，以及人車混合的道路行駛，也能暢行無阻。

另外，此技術目前已成功安裝在小貨卡、轎車、休旅車、巴士、大卡車等，並通過測試運行，工研院的「自駕車整合系統」擁有全台唯一能快速安裝至各型車款的優勢，可滿足未來的自駕移動需求，強化台灣國際競爭力。此外，自駕車要能商用上路，關鍵是必須能在開放的真實道路試驗，而非僅在封閉場域測試，才有助驗證及增進自駕車功能、加速商轉，這次與新竹市政府合作，未來在具備空曠地理優勢的南寮進行自駕車實驗運行，有助促進台灣智慧駕駛發展。

除了「自駕車整合系統」，工研院在本屆車電展也展出剛榮獲美國愛迪生獎的智慧道路安全警示系統(iRoadSafe)，此技術能降低路口的車禍意外，提升駕駛跟用路人的安全。並首度對外亮相「下世代高能量鋰金屬固態電池」，其相較於傳統液態鋰電池，能量密度提高一倍，具備高續航力及高安全係數，未來可應用於電動車、3C產品、穿戴裝置等，可解決耗電快速的窘境。

工研院車電展大秀智慧駕駛解決方案，並與新竹市府共同啟動南寮開放場域自駕實驗運行。...
工研院車電展大秀智慧駕駛解決方案，並與新竹市府共同啟動南寮開放場域自駕實驗運行。記者李珣瑛/攝影
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工研院車電展大秀智慧駕駛解決方案。記者李珣瑛/攝影
工研院車電展大秀智慧駕駛解決方案。記者李珣瑛/攝影
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工研院車電展大秀智慧駕駛解決方案。記者李珣瑛/攝影
工研院車電展大秀智慧駕駛解決方案。記者李珣瑛/攝影
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自駕車工研院自動駕駛

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