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首度橫跨八縣市 foodpanda進軍美食之都台南

2019-04-24 11:17經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

看準外送市場商機，美食外送平台foodpanda火力全開，正式宣布進軍「美食之都」－台南，站穩市場龍頭成為首度跨足八座城市的美食外送平台。除了台南豐富在地小吃與異國美饌匯流，更因觀察到南台灣食客對於美食外送的需求。

據平台數據顯示，高雄自開區以來平均每年將近300%的幅度成長。台南開區除了瞄準在地消費者，也造福外地觀光客，協助輕鬆一指享用在地美食foodpanda預計此次北中南八大城市串聯，在台市佔將突破高點。未來目標仍朝佈局全台外送網絡前進，讓所有消費者體驗美食外送平台的美味與方便。

foodpanda表示，這次再次進軍南台灣，從過往經驗獲得信心，高雄自開區以來平均每年以300%幅度之姿成長，顯示南台灣民眾對於美食外送的需求有增無減。而台南人口數排名全台縣市第六名，更是南台灣第二大城市，市場商機龐大，預計能為平台注入一股全新動能；此外，作為「美食之都」，台南在地美饌也深受全球饕客喜愛。這次開區除了瞄準在地客外，foodpanda更張開觸角拉攏外地觀光客。

來自外地的消費者在拜訪完風景名勝後，只要隨手一指便能喝到沁涼飲品；回到住宿後，更不用擔心再出門覓食，簡單幾步驟，foodpanda便將美食送上門！此外，平台無國界的介面更是造福了大批外國觀光客，在語言不通又不熟悉環境的情況下點開APP，仍然能夠透過一致的使用介面，找到喜歡的在地餐廳並送到指定地點。

據指出，美食外送南下至府城台南，為在地餐飲市場帶來不同的刺激；foodpanda也扮演夥伴顧問，透過平台累積數據及經驗，輔佐並協助商家開拓全新商機。目前已有上百家在地餐廳、連鎖品牌加入foodpanda的行列，如米其林推薦餐廳「福樓餐廳」、台南人喜愛的連鎖品牌「吾亦思」、「異人館」，及知名手調飲料品牌「布萊恩紅茶」等。

對於這次創新合作，「福樓餐廳」發言人蔡俊男表示，隨著現代人的用餐習慣改變，加上科技的進步，直接在家辦桌也沒問題！ foodpanda在輔佐新的合作夥伴上機制相對完善，除了分享許多過去的成功經驗，也不斷協助我們熟悉平台使用。期待透過本次的合作，幫助我們去觸及不同的客群，也希望更多人能夠品嘗到我們對於每道菜的用心。

foodpanda 4月24日宣布進軍「美食之都」台南市，成為首度跨足八座城市的...
foodpanda 4月24日宣布進軍「美食之都」台南市，成為首度跨足八座城市的美食外送平台。　圖／foodpanda提供
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觀光布萊恩餐飲

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