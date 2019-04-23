華視工會不滿無預警裁員 華視：依法資遣

2019-04-23 17:37 中央社 台北23日電



華視工會不滿華視昨日資遣10人，要員工隔天就不用上班，認為資方態度及手法粗暴；華視今天發出聲明表示，因應企業轉型需求依法資遣，過程遵循現行勞基法及相關法規。

華視工會今天表示，華視資方昨天無預警資遣10名員工，且是下班前才知會當事人隔天不用上班，工會認為，公司態度及手法過於粗暴，目前工會正積極聯繫10名當事人，將赴台北市政府申請勞資爭議調解。

華視去年曾有一波人事精簡，如今再傳裁員，華視工會常務理事馬履芸今天向中央社記者表示，華視資方在下班前，才通知當事人隔天不用上班，認為公司沒有自我檢討經營策略上的疏失，而是以經營虧損為由無預警資遣員工，裁員的態度及手法過於粗暴。

華視則在今天下午發出聲明指出，因應企業轉型需求，加上虧損狀況未見明顯改善，昨天依法資遣10名員工，過程一切遵循現行勞基法及相關法規，由法務及人資協同部門主管遞交「資遣通知書」及「非自願離職證明書」等相關文件，並依法給予被資遣員工預告工資及資遣費。

針對這起裁員事件，台北市勞動局就業安全科長施貞夙今天說，18日收到華視資遣員工通報，離職日為22日，理由為業務緊縮。不過，依法應在10天前通報，將請華視說明，若理由不充分，將依違法就業服務法開罰，可處新台幣3萬以上、15萬元以下罰鍰。

勞動局勞動基準科長陳昆鴻說，目前還沒收到華視勞工申請勞資爭議調解申請，但呼籲勞工絕對不要自行離職，而是盡快提出調解申請。