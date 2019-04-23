LG 2019公益活動開跑 邀孟耿如當「希望導師」

2019-04-23 17:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



台灣LG電子長期投入偏鄉關懷至今已11年，近年攜手大學生一起走入偏鄉角落，透過一次次深入偏鄉，LG看見台灣真正存在的偏鄉教育需求。LG表示，其實孩子們除了需要陪伴以外，更需要長期且穩定的輔導，LG 2019「Lifes Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動，持續定調以「希望起飛」為主題，啟發孩童天賦潛能，助孩童落實夢想。

台灣LG電子董事長宋益煥表示，取之於社會，回饋於社會，是台灣LG電子深耕台灣市場的承諾之一。LG自2008年起推動投入偏鄉兒童的關懷與發展，將Life’s Good的品牌精神落實於在地關懷，今年LG也攜手希望導師孟耿如延續希望起飛公益計畫，透過陪伴與引導，帶給孩童更寬廣的視野。

同時，LG 希望起飛不僅帶給偏鄉孩童課堂外的啟發，開拓孩子們對於長大後的想像，更是影響大學生們對於未來的追求。現任教於雲林偏鄉國小的羅令婕老師，是政大指南服務團和平服務隊的一員，曾參與LG 2015敢夢計劃（LG希望起飛前身）。

當年就讀新聞系的羅令婕，親自下鄉陪伴偏鄉小朋友後，發現自己對於孩子的熱情，同時體會到在孩子的成長過程中，一位能夠給予長期陪伴與輔導的老師有多麼重要，因而選擇在畢業後留在偏鄉擔任老師。她分享，成為偏鄉教師後，不僅近距離看見偏鄉的問題與需求，也更實在的感受到孩子在輔導下的改變，「只要付出，我們是有能力改變一些事情的。現在我正走在實踐夢想的路上，也希望能夠在這條路上牽起更多孩子們的手，陪伴他們探索未來的夢想與希望。」

LG 2019「Lifes Good with HOPE 希望。傳愛」- 希望起飛特別邀請知名演員孟耿如，擔任2019年「LG希望導師」，大學就讀社工系的孟耿如，向來投身公益不遺餘力，希望透過自己的築夢故事及影響力，啟發偏鄉孩童勇敢追尋夢想，更發聲號召全台大專院校學生一同加入「希望起飛」關懷偏鄉孩童的公益行列。

孟耿如曾因一整年沒有工作，一度想放棄，除了演藝圈前輩及伴侶給予的鼓勵，過去大學時期在社福機構擔任志工的經驗，更成為當時支撐她走下去的力量。她說，親身參與服務後，發現其實那些看似和我們不一樣的人，並沒有什麼不同，每個人都是如此努力在為自己的生命奮鬥，反觀自己的問題就好像沒有這麼嚴重了。

談到此次擔任希望導師，孟耿如說，實際拜訪過偏鄉後，發現其實孩子們缺乏不僅是一些課程外的啟發，更是可以陪伴他們的老師。許多我們在台北習以為常的才藝課，對偏鄉孩子來說可能是從沒想像過的事情，希望在擁有更多影響力的此時，自己能夠堅持初衷，讓更多人看見偏鄉的需求，鼓勵小朋友們勇敢追尋心中的目標。