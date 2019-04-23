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科妍針劑關節注射劑進軍歐洲 與法商簽獨家經銷

2019-04-23 17:13經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

玻尿酸生產廠商科妍（1786）今（23）日宣布，與法國客戶MACO PHARMA S.A.S.公司簽署HYAJOINT Plus(1針劑型關節腔注射劑)歐洲主要國家獨家及非獨家總經銷合約。

科妍表示，將由科妍授權該公司擔任英國、法國、德國、西班牙及義大利等五國獨家總經銷，及荷蘭、奧地利、瑞士、挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、葡萄牙、捷克共和國、匈牙利、希臘等11國為非獨家經銷，為期四年。

科妍表示，目前歐洲市場銷售主要在立陶宛、波蘭、比利時等東歐及中歐區域，前述國家並未有太多的銷售實績，Maco公司成為經銷商後，可彌補原先歐洲市場的不足，歐洲市場的覆蓋將更為廣泛，對於科妍未來營收將產生極佳貢獻。

依據產業調查報告，歐洲關節腔注射劑市場一年約4億美元，因人口老化因素，市場持續成長，現今以一針劑型關節腔注射劑產品為潮流趨勢，成長強勁。Maco公司總部設於法國，員工人數超過2500人，據點分佈15國，現任CEO原任職賽諾菲大藥廠之關節腔注射劑全球產品管理高階主管，熟悉全球產品通路。

該公司在評估科妍一針劑型關節腔產品臨床效能後，認為科妍之產品具有競爭優勢，結合該公司現有行銷通路，應可在歐洲市場取得銷售佳績，並與科妍結盟，簽訂一針劑型關節腔注射劑歐洲主要國家之總經銷及經銷合約。科妍今股價以70元平盤作收。

法國

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