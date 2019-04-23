亞洲唯一合作夥伴 李長榮基金會贊助MIT創新大賽

2019-04-23 16:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



李長榮教育基金會宣布，贊助第四屆麻省理工學院國際融合創新大賽（MIT Inclusive Innovation Challenge, MIT IIC）在台舉辦，以鼓勵台灣創新團隊以更高的社會理想，善用科技將經濟發展惠及到社會弱勢族群。

向來鼓勵創新、培育新世代人才的李長榮教育基金會，今年首度投入麻省理工學院國際融合創新大賽，同時也是給予該賽事支持的唯一台灣企業。作為IIC亞洲區的唯一合作夥伴，李長榮教育基金會期盼透過該賽事讓台灣的創新與國際接軌，將全球視野帶入台灣，同時讓台灣優秀人才站上世界舞台，挖掘出具強烈社會使命感的科技創新團隊與人才，進而協助弱勢族群的經濟發展。

李長榮集團總裁暨李長榮教育基金會理事長李謀偉表示，基金會持續致力於啟發青年、連結世界，讓台灣拋棄傳統的思維模式、跳脫框架，將創新元素融入產業，培養永續的國際競爭力，進一步以造福社會。近年來創業議題成為全球大勢所趨，台灣也有許多具有企業家精神的年輕人投入，然而多數著眼於商業發展，較少思考以創新或創業的方式，解決我們周遭的社會不均問題，麻省理工學院國際融合創新大賽與基金會具有相同理念，以科技為導向鼓勵人才進行創新以解決社會問題。

台灣向以領先全球的科技專精聞名全球，李謀偉表示，基金會希望借力台灣這項優勢，大力推動台灣創新團隊參與IIC賽事，不只能夠與世界優秀人才進一步交流，更希望透過該賽事解決普遍存在的社會問題，帶領台灣邁向社會共榮的未來。

IIC是一項全球性的賽事，旨在推動日益增長的全球創業運動，專注於創造具可行性且可擴展的解決方案，創造有價值的就業機會。IIC大賽設有四個獎項類別，每個獎項決選獎金為25萬美元。四個獎項分別為：一、提高職能、適才適所；二、科技普及；三、增加收入與增加工作機會；四、財務能力推廣。