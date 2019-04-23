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大飲監察人、獨董陸續辭職 董監事會面臨瓦解風險

2019-04-23 15:28經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

生產蘋果西打的飲料大廠大飲公司，接連公告監察人、獨立董事辭職。圖／聯合報系資料照...
生產蘋果西打的飲料大廠大飲公司，接連公告監察人、獨立董事辭職。圖／聯合報系資料照片
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大飲（1213）今（23）日公告，獨立董事林偉強辭職，且無新任者，林偉強為大飲關係人、國信食品的員工，而大飲4月13日才公告，擔任法人監察人的國信食品辭職。在4月11日檢調單位至大飲調查後，大飲接連公告監察人、獨立董事辭職，似乎也讓大飲董監事會將面臨瓦解風險。

大飲因去年財報被會計師出具「無法表示意見」，被爆出涉嫌掏空，今年4月11日檢調至大飲調查並約談公司多人，大飲並在該日主動終止委任會計師；接著4月13日大飲內部稽核主管王鎮民辭職，並未聘任新任內部稽核主管，法人監察人、國信食品辭職。

隔天4月14日大飲法人董事改派代表人，舊任者為嘉隆國際實業有限公司江國貴、同時也是當時的大飲董事長，新任者改由13日才辭去大飲內部稽核主管王鎮民擔任；大飲也在這天解任總經理孫幼英，並新改選董事長，由王鎮民擔任董座並兼任總經理。

4月18日大飲公吿，依董事會開會決議撤回「解除新北市新店區秀岡段6地號買賣契約」，並辦理契約公證及土地信託登記，也就是原先大飲取消不動產的交易，結果又決定要買，讓外界霧裡看花。

今（23）日大飲則再公告，獨立董事林偉強辭職，在短短一個月內，大飲監察人、獨立董事接連辭職，似乎也讓大飲董監事會面臨瓦解風險。

財報掏空

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