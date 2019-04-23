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這家企業好暖心 超額進用25位身障員工

2019-04-23 15:15經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

新北市勞工局今（23）日公布未足額進用身心障礙者企業名單，截至今年2月，億光電子以不足8名居首，祥茂光電不足6名居次，勞工局除了限期繳納差額補助費，同時啟動入廠輔導。但另一方面，知名連鎖餐飲品牌「金色三麥」與勞工局合作超額進用25位身障者，堪稱新北暖心企業楷模。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，人才是企業的基礎，只要企業找出身障員工的長處適才適用，工作成效絕不比一般員工差，經過培育後更可成為企業提升優質生產力的好幫手。

根據新北市統計，今年2月達到進用標準的義務單位計有2,308家，足額進用單位比例達91%，法定應進用人數6,229人，實際進用人數達9,776人，進用率高達157%，在六都中名列前茅，其中更有近半數1,042家企業超額進用，顯示企業主對於僱用身障者的態度轉趨正面積極。

勞工局指出，知名連鎖餐飲品牌「金色三麥」，經與新北市勞工局合作，目前進用高達30位身障勞工，遠超過5人的法定進用數。

其中，患有「思覺失調」領有身障證明的小蓁即是透過勞工局「支持性就業服務」，進入金色三麥板橋大遠百店服務的成功案例之一。擁有中西餐丙級證照的小蓁過往因為與職場同事間相處的課題，已經歷多次就業失敗，因此心中對於就業總有許多不安，但在金色三麥店主廚陳羿如與勞工局就服員密集嘗試不同工作調整與輔導策略後，讓小蓁專注學習各單項作業，適應後再逐次輪調工作項目，透過輔導已順利從計時人員晉升為正式員工，包括小蓁在內目前店裡已有3名身障員工。

陳羿如以自身經驗分享，身心障礙者工作態度認真，甚至更有責任感，只需共事夥伴多點耐心與用心帶領他們融入現場團隊，就可以看到每位身障夥伴的工作潛能。

勞工局表示，除了每年辦理企業進用身障者宣導會外，近年也推動「企業顧問訪視團」，引進專業顧問團隊主動入廠輔導，面對面與雇主分享成功僱用經驗並提供各項服務及獎勵措施，督促未足額進用的企業改變對於身障者工作的刻板態度。

身障者勞工局

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