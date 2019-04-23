彌補累積虧損 六福宣布減資45%

2019-04-23 15:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



台北威斯汀六福皇宮2018年12月31日熄燈。圖／六福旅遊集團提供 分享 facebook 旅遊集團六福（2705）今（23）日董事會通過減資案，為改善財務結構，擬辦理減資45%，以彌補累積虧損，減資後實收資本額為18億6536萬6300元。

六福表示，自去年積極啟動調整策略以改善體質，在台北威斯汀六福皇宮停止租賃後，營運不確定因素已排除，日後將活用自有資產，在於穩定營運的基石上，增添新的動能。

展望今年，六福強調，台北六福萬怡酒店表現優異，估計全年成長至少10%；六福村主題樂園逢40周年慶，四季慶典活動推出三年獲民眾肯定，今年第1季總入園人次年增22%，全年入園總人次160萬的目標可望達陣。

六福客棧也於3月初遞件申請危老建築重建，未來將為六福旅遊集團及台北南京松江商圈帶來新的氣象，今年六福旅遊集團整體營運將呈現谷底反彈，朝著獲利之路大步邁進。

六福實收資本額為33億9,157萬5,080元，分為3億3,915萬7,508股，擬辦理減資約45%，用以彌補虧損；經過減資後，實收資本額將為18億6,536萬6,300元，實收股數為1億8,653萬6,630股。此案經股東會通過並呈主管機關核准後，將會授權董事長訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計劃等其他相關事宜。