親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

菲律賓強震已11死：馬尼拉首都圈的災後搶救

北市財政局：未規劃對東區空店課徵空店稅

2019-04-23 12:46經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台北財政局今天表示，近期有關媒體報導台北市東區因店面空置率提高，市府研議課徵空店稅一事，此議題於2月初是商業處基於商圈發展，拋出想藉由稅的手段促使房東出租的想法。經產業發展局與商業處多方研議，已未將空店稅列為振興商圈方案中。

財政局強調，振興商圈與課徵空屋（店）稅是兩個不同的議題，振興東區商圈部分，仍將由市府產業發展局以協助輔導之方式，達到提振商圈繁榮發展之效，市府並無規劃對東區空店課徵空店稅。

房東

相關新聞

內科之心創新育成基地 正式命名t.Hub

2019-04-23 11:10

海底撈老闆都佩服的王品 如何在大陸市場扭轉劣勢？

2019-04-23 01:35

小七揪港星 打造「鋒味」鮮食

2019-04-23 00:12

和泰、裕隆 大舉徵才600人

2019-04-22 23:34

華視再傳裁員 工會：昨天通知，今天不用上班了

2019-04-23 12:51

台灣研發出新鋼筋混凝土 強度更高、成本更省

2019-04-23 11:20

全球僅17家！華航貨運獲醫藥品冷鏈運輸國際認證

2019-04-23 10:34

小七攜漫威、迪士尼 推獨家商品

2019-04-23 00:11

亞泥行動藝術 從花蓮啟航

2019-04-23 00:10

影一將辦減資 彌補虧損

2019-04-23 00:10

TOYOTA、福特 省油跑第一

2019-04-22 23:31

職場修煉室／責任與權力

2019-04-22 23:27

商業與觀點／印度電商自由化 有長路要走

2019-04-22 23:27

管理講堂／陰陽其和 管理要訣

2019-04-22 23:27

策略經營／孫陶然…六次創業 屢戰屢勝

2019-04-22 23:27

擴展轉投資 和泰踩油門

2019-04-22 23:25

馬自達瑕疵報告一拖再拖！交部怒斥：妨礙調查將開罰

2019-04-22 20:58

浪漫天際新塗裝 華航60周年彩繪機啟航

2019-04-22 20:28

搶攻母親節商機 頂級法式玫瑰蛋糕銷售挑戰6萬顆

2019-04-22 19:46

華航60周年彩繪機 首航美國加州安大略

2019-04-22 17:36

創業家+環球購物中心 虛實商機整合

2019-04-22 14:50

母親節商機熱 電商業績拚增30%

2019-04-22 14:50

長榮空服員罷工危機升溫 許銘春：我們還在努力

2019-04-22 12:51

95無鉛若漲破30元 中油將啟動油價平穩機制

2019-04-22 12:46

國際廢鋼連3跌後小漲 國內廢鋼鋼筋價連2平

2019-04-22 12:37

殺出紅海連鎖商家年省百萬 商業司公開省錢祕技

2019-04-22 12:25

經濟部統計：TOYOTA油電混合車是小客車省油冠軍

2019-04-22 12:13

從美食文化看投資 餐飲外送前景看俏

2019-04-22 11:49

省油神車是哪台？ 「車輛油耗指南」報你知

2019-04-22 11:32

長榮航空罷工危機下月引爆？ 立委：勞動部不要太鬆懈

2019-04-22 10:18

Unipapa這間公司 不是老闆說了算

2019-04-20 23:14

致勝心法／郭冠纓：新創業IPO 先問自己三個問題

2019-04-20 23:14

Unipapa瘋創新 小日常玩出大設計

2019-04-20 23:14

陳奕璋：面對失敗 邁向成功

2019-04-20 23:14

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

曾被酸「等著看妳出糗」承接爸爸衣缽 吳旻潔走自己的誠品人生

2019-04-17 13:39

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

不是一律60歲領老人年金！用出生年次看你幾歲可以領

2019-04-22 14:50

她的資歷幾乎在金控行政職 真的適合接任一銀總座？

2019-04-22 17:07

馬自達瑕疵報告一拖再拖！交部怒斥：妨礙調查將開罰

2019-04-22 20:58

5G加速類載板滲透率 郭明錤點名PCB四星受惠

2019-04-22 13:52

密碼太簡單不安全 這一組最常被破解

2019-04-22 15:57

陳俊聖再出招！宏碁電競新品讓外媒也驚呼連連

2019-04-23 09:46

勞保中斷多年 仍可請領老年給付

2019-04-22 14:50

華為財報犀利 台系鏈沾光

2019-04-23 00:09

銀行滿手現金 房貸利率下殺

2019-04-23 00:28

外銷訂單連五黑 Q2恐再衰退

2019-04-23 00:33

這些地段去年房貸利率殺到1.58％ 今年還會更低嗎？

2019-04-22 20:01

匯回資金 五年不能碰房地產

2019-04-23 00:40

海底撈老闆都佩服的王品 如何在大陸市場扭轉劣勢？

2019-04-23 01:35

金融時報看郭台銘…台灣的顛覆之王

2019-04-22 23:27

近兩兆海外資金將回台、新台幣恐瘋漲？央行兩招因應

2019-04-22 15:31

郭台銘選總統 外資：鴻海將效法台積、台塑接班

2019-04-22 16:50

和泰、裕隆 大舉徵才600人

2019-04-22 23:34

台積電技術領先 兩年奪8項全球第一

2019-04-23 09:25

3月外銷訂單減38億美元 年減近9％

2019-04-22 16:18

資金回台 估每年最高8,900億

2019-04-22 23:48

央行兩招 防台幣強升

2019-04-23 00:40

3月外銷訂單年減9%連五黑 這項產品年減逾二成

2019-04-22 22:16

公股大風吹 彰銀大陸子行董座由凌忠嫄接任

2019-04-22 18:31

美將全面封殺伊朗石油出口 中油：今年台灣並未進口

2019-04-22 20:06

華為鏡頭成本 高於三星蘋果

2019-04-22 23:28

不堪長期虧損 益通將停止太陽能電池業務

2019-04-23 10:06

謝繼茂掌中華電 強打智慧牌

2019-04-22 23:29

華航60周年彩繪機 首航美國加州安大略

2019-04-22 17:36

兩大關鍵 華為躍高階手機代名詞

2019-04-22 23:28

勞動部出手！沒財力難符合規定 派遣公司將大洗牌

2019-04-22 18:03

學者批專法：拿國庫去貼原本就要匯回的錢

2019-04-23 00:47

凌忠嫄 兼掌彰銀南京子行

2019-04-23 00:26

降低繳稅痛苦 這家銀行推刷卡繳稅12期0利率

2019-04-22 17:02

Q1陸資來台金額年減8成 僑外資年減5成

2019-04-23 06:00

無縫接軌 中華電董事長謝繼茂走馬上任

2019-04-22 16:05

微軟養獨角獸 選中14團隊

2019-04-23 00:10

開錯的發票仍有效！ 中獎一樣可以領

2019-04-23 10:58

浪漫天際新塗裝 華航60周年彩繪機啟航

2019-04-22 20:28

台灣研發出新鋼筋混凝土 強度更高、成本更省

2019-04-23 11:20

欠稅3,800萬還脫產、奢侈消費 遭管收後馬上說願意繳

2019-04-22 22:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top