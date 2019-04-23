北市財政局：未規劃對東區空店課徵空店稅

2019-04-23 12:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台北財政局今天表示，近期有關媒體報導台北市東區因店面空置率提高，市府研議課徵空店稅一事，此議題於2月初是商業處基於商圈發展，拋出想藉由稅的手段促使房東出租的想法。經產業發展局與商業處多方研議，已未將空店稅列為振興商圈方案中。

財政局強調，振興商圈與課徵空屋（店）稅是兩個不同的議題，振興東區商圈部分，仍將由市府產業發展局以協助輔導之方式，達到提振商圈繁榮發展之效，市府並無規劃對東區空店課徵空店稅。