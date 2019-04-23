北市內科之心BOT案上梁 全台最大創新育成基地明年開幕

2019-04-23 12:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台北市長柯文哲第一任內首件BOT案－內科之心BOT案，今天上梁，預定將在明（2020）年第1季啟動營運，具體展現公私部門協力合作之高效率。

由台北市政府與宏匯瑞光公司合作的全國第一件以「科技設施－育成中心及其設施」為開發本業的－台北市內湖科技園區產業支援設施BOT開發案，此案建物樓地板面積達3.5萬坪，未來將會是一棟「鑽石級綠建築」及「黃金級智慧建築」的建物。此案於2017年5月簽約後，在七個月內完成都審相關作業並取得建照，隨即於2017年12月19日開工，更以極具效率的施工速度，在短短不到16個月的時間內順利上梁。

今天上梁典禮由柯市長與宏匯瑞光公司許崑泰董事長共同主持，並公布此案核心－開發本業育成中心之命名「t.Hub」。t.Hub的「t」代表了Taipei、Taiwan、Technology、Trust、Talent、Touchpoint等多重涵義，「Hub」則代表創業中心、創新樞紐與創意匯集。

t.Hub面積達6,400坪，為全台灣（Taiwan）最大的育成中心，將設置包括產業創新研發中心、育成加速中心、人才培育中心、共同工作空間及自造實驗空間等，未來將由工業技術研究院投入營運，將育成包括智慧城市周邊相關、科技金融、數位文創、數位旅遊、新型態電子商務平臺等各式創新科技產業，並將以科技技術(Technology)為基礎，打造新創團隊全然的信任(Trust)的空間，集結全球新創團隊人才(Talent)，以本基地作為接點(Touchpoint)，協助串連內湖科技園區既有且完整的產業鏈，並以「智慧互聯」及「樂活城市」為線，擴及「連結未來」、「連結在地」、「連結國際」的縝密網絡，成就本基地成為次世代「未來．產業創新創業基地」(Hub)，帶動北市(Taipei)產業持續轉型升級。

柯文哲期許t.Hub未來可以成為孕育國內團隊以及國際團隊進入台灣、進入亞洲的重要渠道。他致詞時說，為提供園區就業年輕父母更多支援服務，市府已著手與宏匯瑞光公司共同研議在本基地公共服務設施用地之C棟建物引進各項公共服務產業，如托嬰中心，以解決園區從業人員托育負擔、擴大托育量能，共同為在園區上班的青年父母打造友善托育環境，讓內科企業的員工都能安心生養、放心就業，孩子們得到最好的照顧、快樂成長。並期待以民間多元的經營創意及企業社會責任投入本公共建設，藉此輔助內科地區產業永續經營。