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大社工業區降編 勞工自救會28日發起萬人陳情遊行

2019-04-23 12:23經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

針對高雄市政府都市計畫委員會決議把大社工業區降編為乙種工業區，將造成工業區內2,700位勞工面臨失業的困境，連帶影響家戶超過一萬人。大社工業區降編勞工自救會今日表示，為表達反對立場，計劃28日在高雄發起勞工萬人大遊行陳情活動，希望高雄市政府將大社工業區正名為甲種工業區，以收兼顧環保、產業經濟、勞工工作權三贏局面。

大社工業區降編勞工自救會指出，數十年來，大社工業區提供給居民多元就業機會、供應台灣石化產品內需和出口、為國家財政貢獻稅賦，並與國內多項上、下游產業之生存發展有密切關聯，平均年產值約新台幣900億元，對於國家社會經濟之重要程度非比一般。

而高雄市政府都市計畫委員會卻於日前決議將大社工業區降編為乙種工業區，依都市計劃法對乙種工業區之使用限制規定，降編後勢必迫使工業區內石化品製造生產停頓，最終面臨走向關廠的命運，更將造成工業區內2700位勞工面臨失業的困境，連帶影響家戶超過一萬人。

本會堅決反對高雄市政府附和環保團體的不實訴求，犧牲產業經濟、罔顧從業勞工權益生計，貿然將大社工業區降編為乙種工業區。本次勞工萬人大遊行陳情活動特別選擇象徵勞工精神的高雄市勞工公園為遊行起點，陳情爰請高雄市政府將大社工業區正名為甲種工業區，以收兼顧環保、產業經濟、勞工工作權三贏局面之效。

大社工業區。資料照片
大社工業區。資料照片
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