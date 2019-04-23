國泰航空推出經濟艙精選優惠 可享最高八五折

2019-04-23 11:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



國泰航空 / 國泰港龍航空自2019年4月23日起至5月8日止，推出「享飛好理由」經濟艙限時優惠專案，航點多達75個世界主要城市，可享最高八五折優惠，旅遊出發日期自2019年5月1日起至2019年9月30日止，包含暑假、端午及中秋假期，在最是一年春好處的此時預訂，無論是個人輕旅行、家人同遊或與好友壯遊都能輕鬆搭配，提供百分百的想飛好理由。

「享飛好理由」經濟艙限時優惠專案涵蓋五大洲除亞洲主要城市外，更精選了歐、美、紐澳及非洲的熱門旅遊航點，共多達全球75個城市。在長程航線上，前所未有的提供12個歐洲及八個北美熱門城市包括近期開航的華盛頓與西雅圖。除日韓航線外，旅客可選擇從台北、台中、或高雄出發，方便行程規畫。

有關國泰航空 / 國泰港龍航空精選航點如下：

東北亞：東京、大阪、名古屋、首爾。

東南亞：曼谷、清邁、普吉島、新加坡、吉隆坡、檳城、棉蘭、達沃、胡志明市、河內、暹粒、峴港、金邊、仰光、馬尼拉 宿霧、克拉克、雅加達、泗水、巴里島。

中國大陸：北京、上海、南京、杭州、成都、重慶、昆明、西安、鄭州、長沙、武漢、廈門、福州、海口、三亞、寧波、溫州、桂林。

南亞印度：可倫坡、加德滿都、馬爾地夫、德里、孟買、欽奈、班加羅爾、杜拜。

南非：約翰尼斯堡。

北美洲：舊金山、洛杉磯、西雅圖、芝加哥、波士頓、紐約、華盛頓、溫哥華。

歐洲：阿姆斯特丹、布魯塞爾、蘇黎世 法蘭克福、巴塞隆納、馬德里、巴黎、倫敦、都柏林、特拉維夫、羅馬、米蘭。

大洋洲：雪梨、布里斯班、墨爾本、奧克蘭。

此外，享飛好理由官網及APP訂票加贈限量好禮，先到先得，包括：

一、購買東京機票，贈東京Skyliner京成電鐵去程乘車券乙張，限量100張。

二、購買大阪機票，贈Yokoso Osaka Ticket，限量90張。

三、購買名古屋機票，贈日本上網卡，限量60張。