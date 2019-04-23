內科之心創新育成基地 正式命名t.Hub

2019-04-23 11:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



由台北市政府及宏匯集團共同打造的內科之心創新育成基地，正式命名為t.Hub，此BOT案預計投資總額48億元，佔地1.75公頃，包含三棟大樓的總樓地板面積達3萬5仟坪，預定2020年第一季正式完工啟用後，t.Hub將可提供6,400坪創新育成空間，成為全台最大的創新育成基地。

此外，本案50年契約期間，將可提供台北市91.83億元收益與每年3,000個以上就業機會。

宏匯集團與北市府共同合作，聯手打造全國第一件以育成中心及其設施為開發本業之促參案「內湖科技園區產業支援設施用地BOT開發案」，今（23）日由台北市長柯文哲與宏匯許崑泰共同主持上梁典禮。

內科之心創新育成基地坐落瑞光路、港墘路及洲子街所圍街廓，位處內湖科技園區核心位置，宏匯集團目標將內科之心創新育成基地打造為可融合創業育成、人才培育、商務辦公、商業設施等功能的複合性基地，預計可為台北市政府與市民在50年契約期間內，帶進91.83億元收益與每年3,000個工作機會。

自2014年起，宏匯集團與台北市政府與新北市政府合作，投入三大BOT案，總投資金額約150億，開發規模超過13萬坪。宏匯本案獲得由合作金庫統籌組成的銀行團支持，總計投入48億元打造，目標將於2020年第一季正式啟用營運。

內科之心創新育成基地於今日正式命名為t.Hub，將可提供高達6,400坪創新育成空間，預計將招募國內外新創團隊進駐，目前包含優咖智能、伍碩科技、方和傳媒、德芙生醫、Funnow、應用劇本實驗室與台灣資料科學公司等皆預定進駐。