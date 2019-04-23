全球僅17家！華航貨運獲醫藥品冷鏈運輸國際認證

2019-04-23 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中華航空貨運再獲捷報，榮獲國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸國際認證（The IATA Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics, CEIV Pharma），為全台首家獲此殊榮的航空業者，躋升全球17家國際認證航空公司一員。

華航表示，顯見華航的嚴格品管與空運品質，在運送具時效及溫度敏感性的藥品領域已達國際標準。

華航為全球十大貨運航空公司，貨運服務有多項特殊物品載運經驗，其中藥品冷鏈貨物運輸經營多年，2016年起即具有顯著的業務成長，年平均成長率約30%。為利服務流程標準化與推廣臺灣轉運商機，自2018年開始導入CEIV認證，並於今年度通過國際標準，此殊榮可望增加華航未來每年在高價值貨物市場雙位數的成長率。

華航貨運處副總經理劉得湶表示，公司重視每次與供應商的運輸經驗，以此建構更完善的作業流程及人員專業訓練標準，確保醫藥冷鏈產品運送品質與時效，對於華航貨運此次獲得台灣首家醫藥品冷鏈運輸國際認證，深感殊榮，這是對華航不斷提升貨運服務品質的一大肯定。

華航說，2013年開始，推廣溫控櫃運送即廣受客戶青睞，加上運輸物流與人員經驗豐富，並且位於桃園機場的貨運樞紐基地具有集團地面、倉儲整合代理，以及歐美亞地理轉運之優勢；這不僅提升華航在高價值貨運市場的競爭力與效益，更強化華航在亞太地區航空貨運領導品牌的地位。

華航預計能吸引更多高端醫藥品供應商選擇以台灣作為轉運樞紐，運銷至全球市場。未來將持續以國際級運輸規格，一致的控溫高標，滿足客戶對各種藥品時效與品質的精確需求。

華航表示，為提供全球一致、穩定可靠且具效率的醫藥產品運輸標準，國際航空運輸協會在航空業者殷切的期盼下，創建獨立醫藥運輸認證中心。透過對於航空公司每一道醫藥品冷鏈的運送流程進行嚴格把關及認證，以有效提升醫藥品運送穩定度，降低運輸期間多變環境對醫藥品質的影響，一方面滿足客戶對運送過程的高標準要求，降低貨物損失，另一方面可為航空運輸產業注入新一波的成長動能與效益。