華航貨運再傳捷報!獲台灣首家醫藥品冷鏈運輸國際認證

2019-04-23 經濟日報



華航貨運再獲捷報,榮獲國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸國際認證(The IATA Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics, CEIV Pharma),為台灣首家獲此殊榮的航空業者,躋升全球17家國際認證航空公司一員,顯見華航的嚴格品管與空運品質,在運送具時效及溫度敏感性的藥品領域已達國際標準。

華航身為全球十大貨運航空公司,貨運服務有多項特殊物品載運經驗,其中藥品冷鏈貨物運輸經營多年,2016年起即具有顯著的業務成長,年平均成長率約30%。為利服務流程標準化與推廣臺灣轉運商機,自2018年開始導入CEIV認證,並於今年度通過國際標準,此殊榮可望增加華航未來每年在高價值貨物市場雙位數的成長率。

華航貨運處副總經理劉得湶表示:「我們重視每次與供應商的運輸經驗,以此建構更完善的作業流程及人員專業訓練標準,確保醫藥冷鏈產品運送品質與時效。華航貨運此次獲得臺灣首家醫藥品冷鏈運輸國際認證,我們深感殊榮,這是對華航不斷提升貨運服務品質的一大肯定。」

2013年開始,華航推廣溫控櫃運送即廣受客戶青睞,加上運輸物流與人員經驗豐富,並且位於桃園機場的貨運樞紐基地具有集團地面、倉儲整合代理,以及歐美亞地理轉運之優勢;這不僅提升華航在高價值貨運市場的競爭力與效益,更強化華航在亞太地區航空貨運領導品牌的地位。

預計能吸引更多高端醫藥品供應商選擇以臺灣作為轉運樞紐,運銷至全球市場。未來將持續以國際級運輸規格,一致的控溫高標,滿足客戶對各種藥品時效與品質的精確需求。