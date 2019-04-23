華航貨運再傳捷報！獲台灣首家醫藥品冷鏈運輸國際認證

2019-04-23 10:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



華航貨運再獲捷報，榮獲國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸國際認證（The IATA Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics, CEIV Pharma），為台灣首家獲此殊榮的航空業者，躋升全球17家國際認證航空公司一員，顯見華航的嚴格品管與空運品質，在運送具時效及溫度敏感性的藥品領域已達國際標準。

華航身為全球十大貨運航空公司，貨運服務有多項特殊物品載運經驗，其中藥品冷鏈貨物運輸經營多年，2016年起即具有顯著的業務成長，年平均成長率約30%。為利服務流程標準化與推廣臺灣轉運商機，自2018年開始導入CEIV認證，並於今年度通過國際標準，此殊榮可望增加華航未來每年在高價值貨物市場雙位數的成長率。

華航貨運處副總經理劉得湶表示：「我們重視每次與供應商的運輸經驗，以此建構更完善的作業流程及人員專業訓練標準，確保醫藥冷鏈產品運送品質與時效。華航貨運此次獲得臺灣首家醫藥品冷鏈運輸國際認證，我們深感殊榮，這是對華航不斷提升貨運服務品質的一大肯定。」

2013年開始，華航推廣溫控櫃運送即廣受客戶青睞，加上運輸物流與人員經驗豐富，並且位於桃園機場的貨運樞紐基地具有集團地面、倉儲整合代理，以及歐美亞地理轉運之優勢；這不僅提升華航在高價值貨運市場的競爭力與效益，更強化華航在亞太地區航空貨運領導品牌的地位。

預計能吸引更多高端醫藥品供應商選擇以臺灣作為轉運樞紐，運銷至全球市場。未來將持續以國際級運輸規格，一致的控溫高標，滿足客戶對各種藥品時效與品質的精確需求。