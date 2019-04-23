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先買再說？ 房仲：雙北五成民眾買房走鋼索

2019-04-23 09:33經濟日報 記者游智文╱即時報導

房仲調查顯示，雙北市有多達四到五成民眾，只準備不到兩成自備款就想買房，而且逾五成民眾想使用寬限期。業者說，這樣買房有如走鋼索，景氣、利率稍有變化，財務可能就會出問題，房子淪入法拍。

永慶房屋近日針對雙北市欲購屋民眾自備款準備成數、是否打算使用寬限，進行調查。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，目前銀行房貸成數大多只有總價7至8成，由於銀行對於房子鑑估總價常常低於購屋總價，實際可貸成數還會減少，也就是要買房，至少應該準備兩成以上自備款，如買1000萬元房子，手頭應有200萬以上。

但調查結果，北市欲購屋民眾，有四成的人自備款不到二成，其中甚至有13%民眾，自備款不到一成。新北市也一樣，超過五成民眾的自備款不到二成，有18%、近二成民眾自備款不到一成，也就是手頭不到100萬元，就想買一間1000萬的房子。

謝志傑表示，民眾自備款不到兩成就準備買屋，推測應是想使用信用貸款，或是建商貸款，但這兩種方式都將使個人財務繃到最緊，一旦遇到景氣波動、臨時有大筆現金支出需求，房貸無法如期繳款，房產就會被申請查封淪入法拍。

除了房貸成數，永慶也調查市民眾是否打算使用房貸寬限期，結果雙北市都有53%的民眾打算使用寬限期，其中又以使用三年寬限期比重最高，台北市有30%民眾計畫使用三年寬限期，新北市也有28%。

謝志傑說，買房使用寬限期，在寬限期期間，只需繳納利息，不需攤還本金，買房初期相對輕鬆，但寬限期是高槓桿、先甘後苦的還款方式，在寬限期屆滿後將開始攤還本金，還款金額將會暴增，大幅增加還款負擔。

以實價資料，2018年雙北市房屋平均總價來算，貸款額度8成，還款年限20年，並以五大銀行2月新承做房貸利率1.638%，換算每月應還款金額提供民眾參考。

台北市平均房價為2,569萬元，若貸款8成，自備款需準備514萬元，若沒有使用寬限期，每月還款約10萬元；使用3年寬限期，前三年每月還款金額僅2.8萬元，但後17年每月需還款達11.5萬元。

新北市平均房價為1,220萬元，若貸款8成，自備款需準備244萬元，若沒有使用寬限期，每月還款約4.8萬元；使用3年寬限期，前三年每月還款金額為1.3萬元，後17年每月則需還款5.5萬元。

謝志傑表示，依據上述計算可以發現若使用寬限期，期限屆滿後的還款金額將是寬限期期間的4倍，若是資金一時周轉不靈，恐會淪為法拍屋，一切辛苦也將付諸東流。建議有意購屋民眾，購屋前除了備妥足夠的自備款，若有使用寬限期的計畫，也務必根據自身財力審慎考量。

資料來源／永慶房屋
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記者游智文／攝影
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房貸買房

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