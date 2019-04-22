7-ELEVEN攜手謝霆鋒「鋒味」推獨家鮮食料理

2019-04-22 21:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



7-ELEVEN再創合作新模式，今（22）日宣布，將首度攜手港星謝霆鋒自創品牌「鋒味」合作開發鮮食系列商品，第一波推出冷麵與海鮮干貝炒飯，將在今年5月於全台5,400間7-ELEVEN獨賣，這也是7-ELEVEN首度與明星合作研發聯名鮮食，更是超商首例。

7-ELEVEN表示，一直以來持續透過名店、名物、名人等合作，開發創新且差異化商品，像是去年不斷與國內外知名餐飲品牌合作開發鮮食，例如與麵屋一燈合作照燒雞炒飯、COCO壹番屋咖哩烤雞焗飯等，發現消費者接受度高，後來都成為長賣型商品；CITY CAFE風味飲品則與森永合作牛奶糖奶茶、GODIVA合作熱巧克力等，這些聯名產品因具話題性，帶動相關業績最高成長三成以上。

看準聯名合作商機，7-ELEVEN突破以往單純「品牌乘以品牌」聯名模式，首度與主廚謝霆鋒合作，期望透過加入明星主廚光環，再帶動一波話題。

7-ELEVEN也表示，雙方合作耗時快一年，由謝霆鋒進行口味指導，以經典的港式美食為靈感，加入台灣在地食材，並結合7-ELEVEN鮮食製程技術Know How；謝霆鋒則全程參與開發過程。

根據7-ELEVEN內部銷售統計，去年到門市購買正餐，包括麵食、燴炒飯、便當的人數已突破1.1億人次，且不斷持續成長；4月也進入涼食冷麵旺季，其中7-ELEVEN涼麵業績已較去年同期成長近四成，成長力道強勁，因此本次推出與鋒味聯名的冷麵與炒飯新品，期望帶動相關業績成長二至三成，5月將推出更多鋒味新商品，包括港式鴛鴦等。

謝霆鋒也透露，除了與7-ELEVEN合作鮮食之外，未來還將有限定版的鋒味曲奇，此為香港旅遊必買伴手禮的餅乾產品。

全家則與私廚餐廳合作預購商品，也與與主打產地餐桌一條龍的永豐餘生技合作，引進10款美食。