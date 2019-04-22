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搶攻母親節商機 頂級法式玫瑰蛋糕銷售挑戰6萬顆

2019-04-22 19:46經濟日報 記者宋健生╱即時報導

康呈生醫科技（6236）轉投資的「法布甜」法式伴手禮專賣店，搶攻母親節商機，今（22）日宣布推出覆盆子口味的頂級法式玫瑰蛋糕，並開闢超商通路，預計銷售目標挑戰6萬顆，較去年同期成長20%。

這款蛋糕訴求藝術氣息濃厚的造型，玫瑰花的造型超吸睛，花瓣上還有水珠甜露點綴，除了讓媽媽看了「心花開」，也能胃口大開。另外，店家還祭出免運費、送花束、卡片、保冷袋等好康，讓消費者省去不少麻煩。

法布甜目前在台北、台中及烏日高鐵站設有三家直營店，位於台北火車站的第四家微風店，已訂本月25日開幕營運。

法布甜執行長張淑卿表示，今年推出的覆盆子慕斯口味玫瑰花蛋糕，堅持純手工製作，使用天然原物料，不添加人工色素、防腐劑，並力行低糖、低卡路里原則，適合全家大小食用。

另外，針對預算有限的客人，法布甜特別選中店內高人氣的橘子磅蛋糕和南瓜蛋糕捲作促銷，原價640元，5月12日以前，兩條特價520元，店家擔心小家庭吃不完，還可以分店、分批提貨，只要在5月20日取完即可。

熱心公益的張淑卿，為了慶祝台北車站微風店開幕，25日至30日將在台北火車站舉辦法式鳳梨酥義賣，每顆原價50元只賣10元，所得將用來幫助經濟能力不佳、弱勢的單親媽媽。

法布甜執行長張淑卿表示，今年母親節檔期推出的覆盆子口味頂級法式玫瑰蛋糕，新開闢超...
法布甜執行長張淑卿表示，今年母親節檔期推出的覆盆子口味頂級法式玫瑰蛋糕，新開闢超商通路，銷售目標要挑戰6萬顆，成長20%。記者宋健生／攝影
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