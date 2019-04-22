搶攻母親節商機 頂級法式玫瑰蛋糕銷售挑戰6萬顆

2019-04-22 19:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



康呈生醫科技（6236）轉投資的「法布甜」法式伴手禮專賣店，搶攻母親節商機，今（22）日宣布推出覆盆子口味的頂級法式玫瑰蛋糕，並開闢超商通路，預計銷售目標挑戰6萬顆，較去年同期成長20%。

這款蛋糕訴求藝術氣息濃厚的造型，玫瑰花的造型超吸睛，花瓣上還有水珠甜露點綴，除了讓媽媽看了「心花開」，也能胃口大開。另外，店家還祭出免運費、送花束、卡片、保冷袋等好康，讓消費者省去不少麻煩。

法布甜目前在台北、台中及烏日高鐵站設有三家直營店，位於台北火車站的第四家微風店，已訂本月25日開幕營運。

法布甜執行長張淑卿表示，今年推出的覆盆子慕斯口味玫瑰花蛋糕，堅持純手工製作，使用天然原物料，不添加人工色素、防腐劑，並力行低糖、低卡路里原則，適合全家大小食用。

另外，針對預算有限的客人，法布甜特別選中店內高人氣的橘子磅蛋糕和南瓜蛋糕捲作促銷，原價640元，5月12日以前，兩條特價520元，店家擔心小家庭吃不完，還可以分店、分批提貨，只要在5月20日取完即可。