寬心園紅藜松露杏鮑粽 獲選「兩岸十大伴手禮」

2019-04-22 19:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



曾獲2016年《百貨通路類素粽評比第一名》的寬心園「紅藜松露杏鮑粽」，今年再度獲得「兩岸十大伴手禮」殊榮；寬心園的明星商品「五穀南瓜派」也雙喜臨門、同時獲獎，成為今年端午節的人氣商品。

2007年研發上市的寬心園紅藜松露杏鮑粽，因為餡料豐富健康、風味清香綿密，不僅在老客人心目中建立好口碑，還有許多企業老闆買來當作端午節禮品，贈送給海內外客戶。

2016年開始，寬心園廚藝團隊特別在粽米中加入近年來非常熱門的超級食物「紅藜」，讓口感軟Q綿密的粽米，多了紅藜的營養價值。

2016年在媒體舉辦的粽子評比獲得評審老師青睞及讚賞，一舉摘下冠軍殊榮，今年又獲得第九屆海峽兩岸美食文化交流論壇所頒發的十大伴手禮獎項，讓紅藜松露杏鮑粽成了叫好又好座的冠軍素粽。

寬心園董事長黃瓊瑩說，許多人過端午節一定要回家吃媽媽親手包的粽子，可是上市12年的寬心園松露杏鮑粽，不僅擄獲很多阿公阿媽的心，還有一些老客人每年都要回來訂購，因為紅藜松露杏鮑粽不只是端午節應景食品，也是與家人共同的美味記憶。

由寬心園廚師群自製的紅藜松露杏鮑粽，結合南部粽與北部粽做法，也就是先用義大利白松露油，與添加了紅藜的長糯米拌炒出香氣，包入事先滷過的香菇、栗子、雪蓮子、枸杞等餡料後，以大火蒸30分鐘，放涼後急速冷凍以保留粽米的香氣及風味。

黃瓊瑩強調，每顆粽子均需經過外觀、大小、重量的嚴格品檢才能入庫。

不讓紅藜松露杏鮑粽專美於前，曾獲2018年台中市十大伴手禮好禮標章的「五穀南瓜派」，因為風味香濃可口又營養健康，今年也同時獲得第九屆海峽兩岸美食文化交流論壇所頒發的「兩岸十大伴手禮」。

五穀南瓜派是以新鮮南瓜打製的南瓜泥與香菇製成內餡，派皮則加上五穀米增添香氣與營養，可直接回溫冷食，亦可放入烤箱或微波爐中加熱回烤，風味更加香濃酥脆。

寬心園執行長張志遠表示，寬心園廚藝團隊曾經在寬心園影音頻道「EZCOOKING一分鐘變大廚」中，示範如何用五穀南瓜派製作沙拉及墨西哥捲餅，引起很多網友的熱烈迴響。