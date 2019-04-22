親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

才嗆總統府把髒手拿開 「政經」錄到一半被通知停播

亮劍！共軍發布最新海陸空軍轟炸影片

催一個多月才給報告 交通部籲馬自達積極面對

2019-04-22 18:14經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

馬自達旗下兩款柴油車，被部分車主指柴油引擎機油泵鍊條斷裂及排氣壓力感知器等故障情事，交通部今（22）日表示他們遲至19日才收到馬自達函復報告，並向馬自達公司喊話，要求儘速配合並積極面對汽車安全性調查及召回改正作業，以維護國人用車安全。

交通部表示，有民眾有關民眾反映台灣馬自達汽車股份有限公司Mazda 2.2D柴油引擎機油泵鍊條斷裂及排氣壓力感知器等故障情事，已請車輛安全審驗中心依汽車安全性調查召回改正，並依照監督管理辦法第6條規定，辦理彙整判斷分析等調查作業。

交通部表示，車安中心已於3月12日召開討論會議，決議請馬自達公司於1個月內，將詳細調查報告及說明資料函送予車安中心續為研處，然車安中心期間多次催促馬自達公司儘速依限函復提供，但遲至4月19日才收到馬自達公司所函復提供的報告。

交通部補充，經車安中心審視馬自達函復提供內容，認為所提說明並未完整，其中機油泵鍊條斷裂案部分，該鍊條斷裂疑涉重大危害行車安全疑慮，但馬自達公司卻僅分析少數案例，即推論是引擎機油保養不當引起潤滑性能下降所致，並未針對機油泵鍊條及機油等其他可能部分進行詳細檢驗與提出具體結果。  

交通部說，另外包含排氣壓力感知器部份，國內車輛發生該感知器故障率已偏高，馬自達公司卻表示，日本車輛是因該感知器故障引擎控制程式未發出警示燈（台灣車輛會發出警示），以致未符合污染排放法規規定，而進行召回改正，非屬安全方面，但未提出具體佐證及說明，該感知器故障後對車輛所產生影響情形等。

交通部說，因此，車安中心已於當日回函要求該公司，在4月26日前再函覆查察結果，並提供佐證資料。

交通部再次提醒，馬自達公司依法不得有規避、妨礙或拒絕調查之行為，如有規避、妨礙或拒絕車安中心前開調查者，本部將依消費者保護法規定為必要之處置。

柴油引擎
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

創業家+環球購物中心 虛實商機整合

2019-04-22 14:50

母親節商機熱 電商業績拚增30%

2019-04-22 14:50

長榮空服員罷工危機升溫 許銘春：我們還在努力

2019-04-22 12:51

95無鉛若漲破30元 中油將啟動油價平穩機制

2019-04-22 12:46

國際廢鋼連3跌後小漲 國內廢鋼鋼筋價連2平

2019-04-22 12:37

殺出紅海連鎖商家年省百萬 商業司公開省錢祕技

2019-04-22 12:25

經濟部統計：TOYOTA油電混合車是小客車省油冠軍

2019-04-22 12:13

從美食文化看投資 餐飲外送前景看俏

2019-04-22 11:49

省油神車是哪台？ 「車輛油耗指南」報你知

2019-04-22 11:32

長榮航空罷工危機下月引爆？ 立委：勞動部不要太鬆懈

2019-04-22 10:18

翁朝棟專訪／鋼鐵公會三招 打破貿易高牆

2019-04-22 00:22

翁朝棟專訪／他，會傾聽 懂溝通

2019-04-22 00:20

正能量出擊！ SOGO表揚23學童

2019-04-21 23:59

點子農場／知識綜藝化

2019-04-21 23:31

行銷最錢線／挖掘消費原力 創造銷售傳奇

2019-04-21 23:31

策略行銷／陳佩君 有套熊貓與鯊魚經營學

2019-04-21 23:31

好書導讀／董事會運作的天龍八不

2019-04-21 23:30

樂齡大未來論壇／財金部會關注銀髮照護

2019-04-21 23:25

寶佳 傳躍東元前三大股東

2019-04-21 23:22

寶佳賺股價…也是一著棋

2019-04-21 23:18

企業生日快樂／中鼎工程界悍將 年年賺錢

2019-04-21 22:50

企業生日快樂／余俊彥的成功之道 多5%鍥而不捨精神

2019-04-21 22:46

企業生日快樂／中鼎落實CSR 融入企業DNA

2019-04-21 22:45

Unipapa這間公司 不是老闆說了算

2019-04-20 23:14

致勝心法／郭冠纓：新創業IPO 先問自己三個問題

2019-04-20 23:14

Unipapa瘋創新 小日常玩出大設計

2019-04-20 23:14

陳奕璋：面對失敗 邁向成功

2019-04-20 23:14

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

曾被酸「等著看妳出糗」承接爸爸衣缽 吳旻潔走自己的誠品人生

2019-04-17 13:39

預防失智、改善代謝!葡萄王獲日內瓦1金1銀1特別獎

2019-04-13 14:10

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

省油神車是哪台？ 「車輛油耗指南」報你知

2019-04-22 11:32

不是一律60歲領老人年金！用出生年次看你幾歲可以領

2019-04-22 14:50

台積3D封裝 獨家搶蘋單

2019-04-21 23:32

小資族40萬、頂客族81萬以下 今年都免繳稅

2019-04-21 21:01

5G出貨 宏達電、啟碁搶頭香

2019-04-22 00:03

寶佳 傳躍東元前三大股東

2019-04-21 23:22

蘋果、高通擴大合作 台廠補

2019-04-22 00:00

郭明錤預期明年5G iPhone帶起換機需求 這幾個產業看好

2019-04-22 10:01

日走3000步就有錢！用這招…甩肉還能賺錢

2019-04-22 11:00

蘇揆就職100天 端出十大菜

2019-04-22 00:08

她的資歷幾乎在金控行政職 真的適合接任一銀總座？

2019-04-22 17:07

房貸利息列扣 六點不漏

2019-04-22 02:03

史上最複雜 春遊補助反應冷

2019-04-21 23:27

經濟部統計：TOYOTA油電混合車是小客車省油冠軍

2019-04-22 12:13

企業生日快樂／中鼎工程界悍將 年年賺錢

2019-04-21 22:50

密碼太簡單不安全 這一組最常被破解

2019-04-22 15:57

新iPhone加速類載板滲透率 郭明錤看好台光電、臻鼎

2019-04-22 10:26

周怡君任工研院產業學院執行長

2019-04-22 10:06

台積領軍 帶旺生態系

2019-04-21 23:55

蘇內閣100天／北捷環線二期預算 拍板

2019-04-22 00:07

中華電 23日秀技術串聯成果

2019-04-22 00:02

防利益輸送 保險業實質利害關係人納管

2019-04-22 00:26

勞保中斷多年 仍可請領老年給付

2019-04-22 14:50

中國國家隊插旗雙子星？柯文哲：別再內耗，往前走就好

2019-04-22 11:21

台商回流商用不動產搶手 老廠拚資產活化

2019-04-21 21:11

寶佳賺股價…也是一著棋

2019-04-21 23:18

八大公股行庫 女力抬頭

2019-04-21 23:16

非蘋擴大採用相關技術 GIS有望受惠

2019-04-21 23:58

長榮航空罷工危機下月引爆？ 立委：勞動部不要太鬆懈

2019-04-22 10:18

保險業利害關係人 擴大控管

2019-04-21 23:23

蘋果盛讚「波士頓校區」臻鼎最美廠區首度曝光

2019-04-22 10:01

扶養孫子女學費終可申報扣減 祖父母今年報稅別忘權利

2019-04-21 20:58

長榮空服員罷工危機升溫 許銘春：我們還在努力

2019-04-22 12:51

蘇內閣100天／農地工廠合法化 環團轟

2019-04-22 00:07

回嗆郭台銘？ 財長蘇建榮：新南向不單靠北京

2019-04-22 09:44

翁朝棟專訪／鋼鐵公會三招 打破貿易高牆

2019-04-22 00:22

第二度插旗台北 全國電子新DC座落古亭商圈

2019-04-22 08:46

框架太多 REITs熱不起來

2019-04-21 23:18

企業舊車換新退稅 要列收入

2019-04-22 02:03

金管會四招 擴大資本市場

2019-04-21 23:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top