催一個多月才給報告 交通部籲馬自達積極面對

2019-04-22 18:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



馬自達旗下兩款柴油車，被部分車主指柴油引擎機油泵鍊條斷裂及排氣壓力感知器等故障情事，交通部今（22）日表示他們遲至19日才收到馬自達函復報告，並向馬自達公司喊話，要求儘速配合並積極面對汽車安全性調查及召回改正作業，以維護國人用車安全。

交通部表示，有民眾有關民眾反映台灣馬自達汽車股份有限公司Mazda 2.2D柴油引擎機油泵鍊條斷裂及排氣壓力感知器等故障情事，已請車輛安全審驗中心依汽車安全性調查召回改正，並依照監督管理辦法第6條規定，辦理彙整判斷分析等調查作業。

交通部表示，車安中心已於3月12日召開討論會議，決議請馬自達公司於1個月內，將詳細調查報告及說明資料函送予車安中心續為研處，然車安中心期間多次催促馬自達公司儘速依限函復提供，但遲至4月19日才收到馬自達公司所函復提供的報告。

交通部補充，經車安中心審視馬自達函復提供內容，認為所提說明並未完整，其中機油泵鍊條斷裂案部分，該鍊條斷裂疑涉重大危害行車安全疑慮，但馬自達公司卻僅分析少數案例，即推論是引擎機油保養不當引起潤滑性能下降所致，並未針對機油泵鍊條及機油等其他可能部分進行詳細檢驗與提出具體結果。

交通部說，另外包含排氣壓力感知器部份，國內車輛發生該感知器故障率已偏高，馬自達公司卻表示，日本車輛是因該感知器故障引擎控制程式未發出警示燈（台灣車輛會發出警示），以致未符合污染排放法規規定，而進行召回改正，非屬安全方面，但未提出具體佐證及說明，該感知器故障後對車輛所產生影響情形等。

交通部說，因此，車安中心已於當日回函要求該公司，在4月26日前再函覆查察結果，並提供佐證資料。

交通部再次提醒，馬自達公司依法不得有規避、妨礙或拒絕調查之行為，如有規避、妨礙或拒絕車安中心前開調查者，本部將依消費者保護法規定為必要之處置。