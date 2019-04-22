親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

才嗆總統府把髒手拿開 「政經」錄到一半被通知停播

亮劍！共軍發布最新海陸空軍轟炸影片

東京2020奧運第一系列紀念幣 數量有限抽籤申購

2019-04-22 17:43經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

2020年奧運將在日本東京舉辦，臺灣銀行獨家引進日本造幣局鑄造並經國際奧委會官方授權「 東京2020奧運第一系列紀念金、銀幣」，由於台灣僅配售數百枚，臺銀將採抽籤申購方式銷售 ，對紀念幣有興趣者，4月23日起可上臺銀官網申購。

臺銀表示，本系列金、銀幣共包含兩款，東京2020奧運第一系列心技體精鑄金幣，本枚奧運紀念金幣在日本以外地區全球限量4000枚，臺銀為官方授權在台灣之經銷商，獲配180枚，每枚售價新台幣4萬6880元。

紀念幣主題圖案以精細的磨砂浮雕，鏡面般的背景，呈現騎馬射箭的英姿及漢字「心技體」，意為精神、技術和體力的象徵，表達日本人熟悉的體育哲學。背面則呈現出東京2020奧運會的官方會徽。本枚金幣重量0.5英兩，含金成色千分之999，發行年份為平成30年及面額10,000日圓。

第二款東京2020奧運第一系列水泳精鑄銀幣，在日本以外地區全球限量9000枚，臺銀獲配500枚，每枚售價新台幣4998元。紀念幣正面是游泳運動員的泳姿，用日本傳統流水來表達水的波動，背面設計的特點是運用彩色刻劃東京2020奧運會的官方會徽。

另外一邊的櫻花和銀杏葉，為東京的縣花和縣樹，且以隱藏圖案設計，輕轉不同角度，銀杏葉會呈現移動效果。本枚銀幣重量1英兩，含銀成色千分之999，發行年份為平成30年及面額1000日圓。

臺銀表示， 東京2020奧運第一系列紀念幣具有特殊收藏意義，且因限量發售，將採抽籤模式限量銷售，登記期間為2019年4月23日至2019年5月14日截止，預定抽籤日期為2019年5月22日。

為迎接即將到來的東京2020奧運盛會，台灣銀行引進東京2020奧運紀念幣，有意申...
為迎接即將到來的東京2020奧運盛會，台灣銀行引進東京2020奧運紀念幣，有意申購者可於臺銀官網「東京2020奧運紀念幣」申購區登記，中籤了即可把東京奧運紀念幣買回家。圖/臺灣銀行提供
分享

奧運東京臺銀
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

創業家+環球購物中心 虛實商機整合

2019-04-22 14:50

母親節商機熱 電商業績拚增30%

2019-04-22 14:50

長榮空服員罷工危機升溫 許銘春：我們還在努力

2019-04-22 12:51

95無鉛若漲破30元 中油將啟動油價平穩機制

2019-04-22 12:46

國際廢鋼連3跌後小漲 國內廢鋼鋼筋價連2平

2019-04-22 12:37

殺出紅海連鎖商家年省百萬 商業司公開省錢祕技

2019-04-22 12:25

經濟部統計：TOYOTA油電混合車是小客車省油冠軍

2019-04-22 12:13

從美食文化看投資 餐飲外送前景看俏

2019-04-22 11:49

省油神車是哪台？ 「車輛油耗指南」報你知

2019-04-22 11:32

長榮航空罷工危機下月引爆？ 立委：勞動部不要太鬆懈

2019-04-22 10:18

翁朝棟專訪／鋼鐵公會三招 打破貿易高牆

2019-04-22 00:22

翁朝棟專訪／他，會傾聽 懂溝通

2019-04-22 00:20

正能量出擊！ SOGO表揚23學童

2019-04-21 23:59

點子農場／知識綜藝化

2019-04-21 23:31

行銷最錢線／挖掘消費原力 創造銷售傳奇

2019-04-21 23:31

策略行銷／陳佩君 有套熊貓與鯊魚經營學

2019-04-21 23:31

好書導讀／董事會運作的天龍八不

2019-04-21 23:30

樂齡大未來論壇／財金部會關注銀髮照護

2019-04-21 23:25

寶佳 傳躍東元前三大股東

2019-04-21 23:22

寶佳賺股價…也是一著棋

2019-04-21 23:18

企業生日快樂／中鼎工程界悍將 年年賺錢

2019-04-21 22:50

企業生日快樂／余俊彥的成功之道 多5%鍥而不捨精神

2019-04-21 22:46

企業生日快樂／中鼎落實CSR 融入企業DNA

2019-04-21 22:45

Unipapa這間公司 不是老闆說了算

2019-04-20 23:14

致勝心法／郭冠纓：新創業IPO 先問自己三個問題

2019-04-20 23:14

Unipapa瘋創新 小日常玩出大設計

2019-04-20 23:14

陳奕璋：面對失敗 邁向成功

2019-04-20 23:14

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

曾被酸「等著看妳出糗」承接爸爸衣缽 吳旻潔走自己的誠品人生

2019-04-17 13:39

預防失智、改善代謝!葡萄王獲日內瓦1金1銀1特別獎

2019-04-13 14:10

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

省油神車是哪台？ 「車輛油耗指南」報你知

2019-04-22 11:32

不是一律60歲領老人年金！用出生年次看你幾歲可以領

2019-04-22 14:50

台積3D封裝 獨家搶蘋單

2019-04-21 23:32

小資族40萬、頂客族81萬以下 今年都免繳稅

2019-04-21 21:01

5G出貨 宏達電、啟碁搶頭香

2019-04-22 00:03

寶佳 傳躍東元前三大股東

2019-04-21 23:22

蘋果、高通擴大合作 台廠補

2019-04-22 00:00

郭明錤預期明年5G iPhone帶起換機需求 這幾個產業看好

2019-04-22 10:01

日走3000步就有錢！用這招…甩肉還能賺錢

2019-04-22 11:00

她的資歷幾乎在金控行政職 真的適合接任一銀總座？

2019-04-22 17:07

蘇揆就職100天 端出十大菜

2019-04-22 00:08

房貸利息列扣 六點不漏

2019-04-22 02:03

史上最複雜 春遊補助反應冷

2019-04-21 23:27

經濟部統計：TOYOTA油電混合車是小客車省油冠軍

2019-04-22 12:13

企業生日快樂／中鼎工程界悍將 年年賺錢

2019-04-21 22:50

密碼太簡單不安全 這一組最常被破解

2019-04-22 15:57

新iPhone加速類載板滲透率 郭明錤看好台光電、臻鼎

2019-04-22 10:26

周怡君任工研院產業學院執行長

2019-04-22 10:06

台積領軍 帶旺生態系

2019-04-21 23:55

蘇內閣100天／北捷環線二期預算 拍板

2019-04-22 00:07

中華電 23日秀技術串聯成果

2019-04-22 00:02

防利益輸送 保險業實質利害關係人納管

2019-04-22 00:26

勞保中斷多年 仍可請領老年給付

2019-04-22 14:50

中國國家隊插旗雙子星？柯文哲：別再內耗，往前走就好

2019-04-22 11:21

台商回流商用不動產搶手 老廠拚資產活化

2019-04-21 21:11

寶佳賺股價…也是一著棋

2019-04-21 23:18

八大公股行庫 女力抬頭

2019-04-21 23:16

非蘋擴大採用相關技術 GIS有望受惠

2019-04-21 23:58

長榮航空罷工危機下月引爆？ 立委：勞動部不要太鬆懈

2019-04-22 10:18

保險業利害關係人 擴大控管

2019-04-21 23:23

蘋果盛讚「波士頓校區」臻鼎最美廠區首度曝光

2019-04-22 10:01

扶養孫子女學費終可申報扣減 祖父母今年報稅別忘權利

2019-04-21 20:58

長榮空服員罷工危機升溫 許銘春：我們還在努力

2019-04-22 12:51

蘇內閣100天／農地工廠合法化 環團轟

2019-04-22 00:07

回嗆郭台銘？ 財長蘇建榮：新南向不單靠北京

2019-04-22 09:44

翁朝棟專訪／鋼鐵公會三招 打破貿易高牆

2019-04-22 00:22

第二度插旗台北 全國電子新DC座落古亭商圈

2019-04-22 08:46

框架太多 REITs熱不起來

2019-04-21 23:18

企業舊車換新退稅 要列收入

2019-04-22 02:03

金管會四招 擴大資本市場

2019-04-21 23:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top