東京2020奧運第一系列紀念幣 數量有限抽籤申購

2019-04-22 17:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



2020年奧運將在日本東京舉辦，臺灣銀行獨家引進日本造幣局鑄造並經國際奧委會官方授權「 東京2020奧運第一系列紀念金、銀幣」，由於台灣僅配售數百枚，臺銀將採抽籤申購方式銷售 ，對紀念幣有興趣者，4月23日起可上臺銀官網申購。

臺銀表示，本系列金、銀幣共包含兩款，東京2020奧運第一系列心技體精鑄金幣，本枚奧運紀念金幣在日本以外地區全球限量4000枚，臺銀為官方授權在台灣之經銷商，獲配180枚，每枚售價新台幣4萬6880元。

紀念幣主題圖案以精細的磨砂浮雕，鏡面般的背景，呈現騎馬射箭的英姿及漢字「心技體」，意為精神、技術和體力的象徵，表達日本人熟悉的體育哲學。背面則呈現出東京2020奧運會的官方會徽。本枚金幣重量0.5英兩，含金成色千分之999，發行年份為平成30年及面額10,000日圓。

第二款東京2020奧運第一系列水泳精鑄銀幣，在日本以外地區全球限量9000枚，臺銀獲配500枚，每枚售價新台幣4998元。紀念幣正面是游泳運動員的泳姿，用日本傳統流水來表達水的波動，背面設計的特點是運用彩色刻劃東京2020奧運會的官方會徽。

另外一邊的櫻花和銀杏葉，為東京的縣花和縣樹，且以隱藏圖案設計，輕轉不同角度，銀杏葉會呈現移動效果。本枚銀幣重量1英兩，含銀成色千分之999，發行年份為平成30年及面額1000日圓。