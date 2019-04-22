華航迎接60周年 全新∞彩繪班機安大略啟航

2019-04-22 16:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



中華航空成立滿一甲子，為迎接開航60周年，華航推出的全新60周年標誌彩繪機塗裝首度亮相，並以長程航線主力客機A350作為首架彩繪機，並於今（22）日首航台北-美國加州安大略 CI-24 航班，象徵華航與台灣齊飛。

華航指出，華航60周年標誌彩繪機塗裝設計，以企業識別色藍紅交織成「60」字樣為發想，勾勒出「GO」(出發) 與「∞」(無限大)標誌，將陸續於A350-900、A330-300、737-800、777-300ER、747-400、747-400F(貨機)等各機隊亮相，一共 6 架 60 周年彩繪機塗裝，邀請世界各地旅客一同分享華航 60 周年的喜悅與成長。

華航說明，華航於2018年開闢美國安大略航線，打造加州大洛杉磯地區雙機場營運，便利及獨特性深受旅客喜愛，作為華航60周年彩繪機首航地點，充分展現華航持續耕耘北美市場與佈局全球的雄心。

華航預告，華航60周年將陸續推出各類型產品，豪華商務艙及豪華經濟艙全新盥洗包，深獲旅客好評；4月起機上娛樂影視系統逐步升級，初期A350及777客艙已提供多達16部HD高畫質電影供旅客隨選觀賞。

此外，華航官網推出「生日我最大」購票優惠活動，華夏會員可於生日當月份登入壽星專區並購票，可享乙次華航自營航班購票95折，同訂位代號同行旅客乙位亦可享此優惠。

華航強調，華航60年來始終如一，帶領旅客到世界每一角落，讓台灣成為國際首屈一指的航空樞紐，不斷記錄每個雲端上的經典傳奇，未來華航將持續以「台灣首選航空公司」為永續發展願景，邁向下一個甲子。