起飛過程開直播 民航局移送直播主嚴懲

2019-04-22 15:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



交通部民航局指出，4月18日華信航空松山飛澎湖的班機，有民眾於起飛過程以手機「開直播」，經調查並確認當事人身份與違法事實後，民航局依《民用航空法》將當事人移送法辦，並建議檢方嚴懲，最高可處5年有期徒刑、拘役或新台幣15萬元罰金。

民航局指出，華信航空於18日自松山飛往澎湖的AE365班機在旅客登機後，有民眾於班機在跑道滑行時違規使用手機，於網路上直播班機起飛過程，此一行為已有影響飛安疑慮，因此，看過影片後，立即展開調查。

民航局指出，經調查華信航空艙單並詢問相關人員，已經確認該名旅客身份，比對影帶後，也確認該名陳姓民眾當天有登機，且陳姓民眾於網路直播前，機組員已經完成機上禁止使用手機相關宣導。

民航局表示，直播主有其網路影響力，檢視影片發現直播過程，有多位網友留言提醒當事人此一行為違法，但當事人以「八萬是小錢」等言詞回應，無視飛航安全與法令規範，民航局將建議地檢署從重處罰。

民航局指出，民航法第43條之2明確規定，除非經民航局公告，並經機長許可、機組員宣布可以使用，否則航空器飛航中，不得使用干擾飛航或通訊之器材，當事人此一行為已明顯違法，今日前往華信航空公司調查相關資料後，將此案移送檢方偵辦。

民航局呼籲，此一直播行為可能對飛機通訊及駕駛艙儀表及設備造成干擾，嚴重影響飛安，特別是在飛機起飛及降落階段，呼籲民眾搭機時遵守相關規定與機組員宣導，保障自己與其他乘客的飛行安全。