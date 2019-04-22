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起飛過程開直播 民航局移送直播主並建議嚴懲

2019-04-22 15:19經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

華信航空松山飛往澎湖班機上週四發生民眾於班機起飛過程「開直播」情況，交通部民用航空局今（22）日完成相關調查、確認當事人身份與違法事實後，將全案移送法辦。

民航局說，依民航法第102條規定，民眾違反民航法第43條之2，可處五年以下有期徒刑、拘役或新台幣15萬元以下罰金。民航局指出，陳姓當事人做了很不好的示範，建議檢方嚴懲。

此案發生於本（4）月18日。當天，華信航空自松山飛往澎湖的AE365班機旅客登機後，有民眾於班機在跑道滑行時違規使用手機，於網路上直播班機起飛過程，民航局強調，此一行為已有影響飛安疑慮，因此，看過影片後，立即展開調查。

民航局指出，民航法第43條之2明確規定，除非經民航局公告，並經機長許可、機組員宣布可以使用，否則，航空器飛航中，不得使用干擾飛航或通訊之器材。當事人此一行為已明顯違法，民航局今日前往華信航空公司調查相關資料後，將此案移送檢方偵辦。

民航局表示，經調查華信航空艙單並詢問相關人員，已經確認該名旅客身份，比對影帶後，也確認該名陳姓民眾當天有登機，且陳姓民眾於網路直播前，機組員已經完成機上禁止使用手機相關宣導。

民航局說，直播主有其網路影響力，且檢視影片，發現直播過程有多位網友留言提醒當事人此一行為違法，但當事人以「八萬是小錢」等言詞回應，無視飛航安全與法令規範，民航局將建議地檢署從重處罰。

民航局強調，此一直播行為可能對飛機通訊及駕駛艙儀表及設備造成干擾，嚴重影響飛安，特別是在飛機起飛及降落階段，呼籲民眾搭機時遵守相關規定與機組員宣導，保障自己與其他乘客的飛行安全。

民航局華信航空
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