去年度大專院校學生減近3萬人 這些科系少最多

2019-04-22 15:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



根據教育部統計，107學年度我國大專院校學生共計124.5萬人，較前一學年度減少2.9萬人或2.3％。其中，學士減少2.4萬人最多，但減幅最高者則為專科學生，年減4.6%；若以科系來看，服務領域相關學生人數減少將近5%最多。

大專校院學生人數以每學年第一學期10月15日為資料標準日，107學年度大專院校學生以學士96.2萬人、占77.3％最多，碩士16.8 萬人、占13.5％居次，博士2.8萬人、占 2.3％最少。

依性別觀察，女性共63萬人或占50.6％，比男性高出1.6萬人，主因女性專科生較男性高出4.2萬人所致，但學士、碩士及博士班的女性人數均略低於男性。

若依性別與等級別交叉觀察，各學位等級的女性占比呈現遞減走勢，其中以專科74.4％最高，博士33.9％最低，男性則反向遞增；但與106學年度相較，女性碩、博士生呈現增加，學士生及專科生反呈減少，男性各學位等級均呈減少。

就大專院校領域別觀察，107學年度以工程、製造及營建學生數24.5萬人（占 19.7％）最多，商業、管理及法律23.2萬人（占 18.6％）次之。

相較於106學年度，除了文化創意產業、運動藝術及人類性學等「其他」科系、資訊通訊科技及農業、林業、漁業及獸醫領域人數增加外，其餘均呈減少，其中又以服務領域減少4.8％最多。