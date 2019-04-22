親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

台鐵下午輾斃行人 西線不通

警察涉毒再一樁 台北波麗士小編遭搜出安毒

和泰集團首次聯合徵才 開出300個職缺

2019-04-22 14:23經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

車市龍頭和泰TOYOTA集團首次舉辦聯合徵才，和泰汽車聯合多家關係企業，總計開出13大職類共300個職缺，於6月1日在全台35個據點，舉辦和泰TOYOTA集團史上規模最大之面試徵才活動

其中和泰車更因連年獲利表現突出，員工平均年薪24個月，成為最受羨慕的企業，此次大規模徵才吸引業界矚目。

和泰近年大動作多角化，除了新車銷售穩古龍頭地位，汽車相關價值鏈更積極擴展，包括今年將上櫃的和潤企業，大動作擴展租賃規模的和運租車與和雲體系，和泰產險更是在傳統產險之外，開發出全新的業務，都讓和泰規模與觸角全面展開。

因應集團企業的發展，和泰首次舉辦集團聯合徵才，徵才的企業數量與人才需求創歷年之最，也展現和泰企業經營的企圖心。

和泰車表示，此次集團聯合徵才活動透過「部份業務人員提供成長獎金」、「部份職類採一次面試多間公司」之方式，期望吸引更多優秀的人才加入。

本次徵才活動除TOYOTA總代理和泰汽車外，全台各經銷商：國都豐田、北都豐田、桃苗豐田、中部豐田、南都豐田、高都豐田、蘭揚豐田、東部豐田，以及價值鏈關係企業：和潤企業、和運租車、車美仕、和泰產險、豐田產機、和泰聯網、和勁行銷，均共襄盛舉，邀請您一同成為未來新一代移動服務的職人。

即日起至2019年5月26日止，到徵才網站留下您的履歷，選擇最符合您興趣、專長的職缺及希望的工作地點，讓您發揮所學、兼顧工作與家庭；和泰TOYOTA集團完整的新人培訓及長期發展規劃，更讓您的未來可以看見，期待可以實現。

職缺類別：TOYOTA汽車銷售顧問、TOYOTA堆高機銷售工程師、TOYOTA汽車服務專員、TOY TA汽車技術專員、TOYOTA堆高機技術專員、和泰產險理賠專員、車美仕研發工程師、和勁行銷商品設計師、集團電銷菁英、集團業務菁英、集團企劃菁英、集團資訊菁英、集團財務菁英。

和泰首次集團大規模徵才。（和泰車提供）
和泰首次集團大規模徵才。（和泰車提供）
分享

徵才活動豐田產險
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

從美食文化看投資 餐飲外送前景看俏

2019-04-22 11:49

長榮航空罷工危機下月引爆？ 立委：勞動部不要太鬆懈

2019-04-22 10:18

創業家+環球購物中心 虛實商機整合

2019-04-22 14:50

母親節商機熱 電商業績拚增30%

2019-04-22 14:50

長榮空服員罷工危機升溫 許銘春：我們還在努力

2019-04-22 12:51

95無鉛若漲破30元 中油將啟動油價平穩機制

2019-04-22 12:46

國際廢鋼連3跌後小漲 國內廢鋼鋼筋價連2平

2019-04-22 12:37

殺出紅海連鎖商家年省百萬 商業司公開省錢祕技

2019-04-22 12:25

經濟部統計：TOYOTA油電混合車是小客車省油冠軍

2019-04-22 12:13

翁朝棟專訪／鋼鐵公會三招 打破貿易高牆

2019-04-22 00:22

翁朝棟專訪／他，會傾聽 懂溝通

2019-04-22 00:20

正能量出擊！ SOGO表揚23學童

2019-04-21 23:59

點子農場／知識綜藝化

2019-04-21 23:31

行銷最錢線／挖掘消費原力 創造銷售傳奇

2019-04-21 23:31

策略行銷／陳佩君 有套熊貓與鯊魚經營學

2019-04-21 23:31

好書導讀／董事會運作的天龍八不

2019-04-21 23:30

樂齡大未來論壇／財金部會關注銀髮照護

2019-04-21 23:25

寶佳 傳躍東元前三大股東

2019-04-21 23:22

寶佳賺股價…也是一著棋

2019-04-21 23:18

企業生日快樂／中鼎工程界悍將 年年賺錢

2019-04-21 22:50

企業生日快樂／余俊彥的成功之道 多5%鍥而不捨精神

2019-04-21 22:46

企業生日快樂／中鼎落實CSR 融入企業DNA

2019-04-21 22:45

運動休閒健身夯 台灣精品印尼掀熱潮

2019-04-21 12:42

101攬客看好俄羅斯市場 陸客長期趨勢仍成長

2019-04-21 12:23

Unipapa這間公司 不是老闆說了算

2019-04-20 23:14

致勝心法／郭冠纓：新創業IPO 先問自己三個問題

2019-04-20 23:14

Unipapa瘋創新 小日常玩出大設計

2019-04-20 23:14

陳奕璋：面對失敗 邁向成功

2019-04-20 23:14

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

曾被酸「等著看妳出糗」承接爸爸衣缽 吳旻潔走自己的誠品人生

2019-04-17 13:39

預防失智、改善代謝!葡萄王獲日內瓦1金1銀1特別獎

2019-04-13 14:10

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

省油神車是哪台？ 「車輛油耗指南」報你知

2019-04-22 11:32

台積3D封裝 獨家搶蘋單

2019-04-21 23:32

小資族40萬、頂客族81萬以下 今年都免繳稅

2019-04-21 21:01

5G出貨 宏達電、啟碁搶頭香

2019-04-22 00:03

寶佳 傳躍東元前三大股東

2019-04-21 23:22

蘋果、高通擴大合作 台廠補

2019-04-22 00:00

郭明錤預期明年5G iPhone帶起換機需求 這幾個產業看好

2019-04-22 10:01

日走3000步就有錢！用這招…甩肉還能賺錢

2019-04-22 11:00

蘇揆就職100天 端出十大菜

2019-04-22 00:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top