和泰集團首次聯合徵才 開出300個職缺

2019-04-22 14:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



車市龍頭和泰TOYOTA集團首次舉辦聯合徵才，和泰汽車聯合多家關係企業，總計開出13大職類共300個職缺，於6月1日在全台35個據點，舉辦和泰TOYOTA集團史上規模最大之面試徵才活動。

其中和泰車更因連年獲利表現突出，員工平均年薪24個月，成為最受羨慕的企業，此次大規模徵才吸引業界矚目。

和泰近年大動作多角化，除了新車銷售穩古龍頭地位，汽車相關價值鏈更積極擴展，包括今年將上櫃的和潤企業，大動作擴展租賃規模的和運租車與和雲體系，和泰產險更是在傳統產險之外，開發出全新的業務，都讓和泰規模與觸角全面展開。

因應集團企業的發展，和泰首次舉辦集團聯合徵才，徵才的企業數量與人才需求創歷年之最，也展現和泰企業經營的企圖心。

和泰車表示，此次集團聯合徵才活動透過「部份業務人員提供成長獎金」、「部份職類採一次面試多間公司」之方式，期望吸引更多優秀的人才加入。

本次徵才活動除TOYOTA總代理和泰汽車外，全台各經銷商：國都豐田、北都豐田、桃苗豐田、中部豐田、南都豐田、高都豐田、蘭揚豐田、東部豐田，以及價值鏈關係企業：和潤企業、和運租車、車美仕、和泰產險、豐田產機、和泰聯網、和勁行銷，均共襄盛舉，邀請您一同成為未來新一代移動服務的職人。

即日起至2019年5月26日止，到徵才網站留下您的履歷，選擇最符合您興趣、專長的職缺及希望的工作地點，讓您發揮所學、兼顧工作與家庭；和泰TOYOTA集團完整的新人培訓及長期發展規劃，更讓您的未來可以看見，期待可以實現。