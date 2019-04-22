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長榮空服員罷工危機升溫 許銘春：我們還在努力

2019-04-22 12:51經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

長榮航空空服員罷工危機升溫，預計5月啟動罷工投票，據了解，投票通過的機率非常高，直接衝擊5月底或6月初的端午連假，甚至是暑假。對此，立委陳宜民今（22）日在立法院衛環委員會中質詢勞動部長許銘春，上次的華航機師罷工事件，七天四次的勞資協商座談會，勞動部全程僅派勞動部勞動關係司司長王厚偉列席，「勞動部實在太鬆懈」。立委李彥秀也說，「上次華航機師罷工事件，勞動部的角色是不見的」。

許銘春答詢時表示，關於上次的華航機師罷工，勞動部已做到事前預防，以及事中的協調，且在該起事件的發生前後，都有跟資方座談。

同時，許銘春也表示，關於這次的長榮航空空服員罷工，勞動部已與長榮勞資雙方保持密切聯繫，也給予具體建議，並針對勞資雙方的歧意點，站在主管機關立場給予看法和建議，目前也已有一些共識，因此在4月19日之後，可以看到長榮航空無論是勞方或資方的對外說明，都表示「雙方願意坐下來繼續談」。

李彥秀指出，上次華航機師罷工事件一發不可收拾，凸顯勞動部第一時間介入協調的重要性，就是因為未在第一時間介入協調，才導致最終多輸的局面。

同時，立委陳宜民質詢更進一步指出，上次華航機師罷工，從頭到尾勞動部從部長、次長，甚至還直接點名已在勞動部服務超過30年，已擔任勞動部條件及就業平等司司長已有4年之久的謝倩蒨，也是從頭到尾都未現身，根本無法適時幫助協商，提出相關國際機師工時條件的相關重要數據資訊。

陳宜民呼籲，面對下月可能引爆的長榮航空空服員罷工，建議勞動部部長許銘春宜提早因應介入。

此外，立委楊曜今日則再提「罷工前應有預告期」一事，但許銘春再度明確表態，反對制定「罷工預告期」。許銘春指出，從啟動罷工投票…等等程序，已有實質預告罷工的效果，因為縱使有預告期，也無法避免罷工。

許銘春表示，雖然桃園市空服員職業工會日召開會員代表大會，會中通過即將啟動長榮航空空服員罷工投票的決議，「但我們還在努力」。

長榮航空空服員將正式啟動罷工投票。 圖／聯合報系資料照片
長榮航空空服員將正式啟動罷工投票。 圖／聯合報系資料照片
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長榮航空罷工勞動部
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