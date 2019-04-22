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殺出紅海連鎖商家年省百萬 商業司公開省錢祕技

2019-04-22 12:25經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

為協助連鎖加盟業者在國內一片紅海市場中持續維持競爭力，商研院首次專為零售、餐飲連鎖加盟業者量身打造省電計畫，每案提供最高40萬元的輔導款，以年省30萬電費、總公司挑選2家門市執行為例，讓企業瞬間省下百萬元的經營成本並非難事。

商研院表示，台灣連鎖加盟的商業模式至今已發展60多年，街頭巷尾林立的便利商店、超級市場、快餐店、咖啡廳及手搖飲料店，讓國人的日常生活與連鎖加盟密不可分。

據統計，2017年台灣連鎖總部約有3000家，其密度達世界之冠，總店鋪數約達15萬個，2012年至2017年餐飲連鎖品牌數由624個增至970個，再加上近年國外知名連鎖品牌積極在台展店，使得同業之間競爭越來越激烈，獲利也進入微利時代，因此對於企業來說，只要能夠幫助業者節省人力與經營成本的政策就是一大福音。

商研院表示，此次專為零售、餐飲連鎖加盟業者量身打造「商業服務業溫室氣體減量示範輔導」計畫，每案提供最高40萬元的輔導款，協助企業汰換照明、空調、冷凍冷藏及進行節能改善工程，幫助業者降低每個月的電費支出，緩解日益激增的經營成本，提高獲利空間，更希望透過連鎖加盟體系將此「省錢密技」在企業界快速傳播，除響應節能減碳外更能讓店內環境煥然一新，開發新顧客上門的意願，藉此達到「開源節流」的目的。

商業司表示，去年度輔導墊腳石圖書（二家門市）、竇爸餐飲（二家門市）、紅橘子早午餐、十二韻茶飲、阿偉飲品及酷斯拉咖啡等六家業者，除從清洗冰箱、冷氣等小地方著手，更淘汰老舊的日光燈、箱型冷氣機及冰箱，一年就可以幫助業者省下近百萬元。

身為執行單位的商研院表示，今年度將特別擴大辦理，不僅加碼總輔導款經費，更將輔導名額從5家增加為12家，預期可為連鎖加盟業者的投入創造近三倍的經濟效益。

商研院進一步指出，零售、餐飲連鎖加盟業者只要填寫簡單的申請文件，通過審查後即可獲得最高新台幣40萬元的輔導款。此外，商研院更提供節能顧問輔導團隊，讓企業主節能規劃更簡易輕鬆，申請日期自即日起至108年4月26日受理申辦，歡迎零售、餐飲連鎖加盟業者踴躍報名。

連鎖加盟餐飲
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