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ZARA H&M一年關店約500間 網購時裝憑甚麼打贏巨頭？

2019-04-21 09:18香港01 記者鄭寶生／報導

快速時裝早年大幅擴張，多個品牌全球開店，ZARAH&M都是其中最著名品牌。不過這兩間公司都陷入困境，已宣布今年大幅關店。不過同一時期，多個網購時裝公司興起，銷售額以倍計上升。這些公司是怎樣打贏兩大巨頭，「逆市」展店的？

快速時裝巨頭　設計、生產、銷售一條龍

圖擷自H&M臉書
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先說快速時裝，幾年前，美國GAP、日本UNIQLO、西班牙的ZARA採用SPA模式，即是自有品牌專業零售商經營模式，改變成傳統的市場格局。這些企業由設計、生產、物流到銷售都是自己一條龍負責，成為新興快速時裝集團。

快速時裝憑着全球化設計、生產，讓最貼近潮流的產品短時間內面世，且能壓低生產成本。

ZARA去年原計劃關店200間　結果關355間

圖擷自Zara臉書
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不過，這類快速時裝商最近面臨銷售問題，銷售增長停滯甚至倒退，要大規模關店。ZARA母公司Inditex去年原計劃關店200間，結果大超預期地關閉了355間。而H&M去年關閉146間分店。

削減分店的同時，這些企業亦有拓展網購業務，希望節省成本之餘增加銷售途徑。但網購之路並不好走，因為近期網上多了很多時裝店，而且做得十分出色。

Missguided生產線貼近主要市場　省運輸成本

圖擷自Missguided官網
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《日本經濟新聞》指出，在2006年成立的英國網購時裝品牌Boohoo，2017至2018財年的銷售額為5.79億英鎊，按出大升1倍。

至於英國女裝網購平台Missguided，最近公布銷售額達到2.15億英鎊，是4年前的4倍。

Missguided並不是採用快速時裝這種全球布局，而是將生產基地建在主要市場附近，提高供應鏈效益，產品提案至銷售最短只需要1星期左右。

網上有口碑才大量生產　Boohoo嚴控庫存

Boohoo則是靠口碑，網上有大量「設計很潮」、「客戶服務回覆速度很快」等評論。為了減少存貨，該公司首批只會生產少量產品，有新品推出會放在社交網站測試反應，如反應好的話才追加生產，以減少出錯款的機會

Everlane公開貨品成本　讓顧客覺得物有所值

去到美國，Everlane玩法更特別，該公司每件產品列明成本，消費者一清二楚。而該公司是採用少量生產、全部售罄的方式，推出低價但有一定質素的產品，讓客人覺得物有所值。

除此之外，Everlane的每件產品都詳細列明生產工廠、用料等等，消費者可以了解工廠環境、生產過程，把行業「秘密」或不會告訴消費者的情況公諸於世。

面對這種新型競爭者，ZARA、H&M等企業要轉攻網購且取得重大成果，當然有一定難度。

延伸閱讀：

H&M將售賣二手衫　女生對二手感抗拒？　香港市場是可行或妄想

UNIQLO、GU母企迅銷創辦人柳正井成日本首富　身家達250億美元

文章授權轉載自《香港01》

ZARAH&MUNIQLO
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