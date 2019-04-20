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百貨商場佈局新熱點 專家點名台中烏日、高雄岡山

2019-04-20 16:58經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台中烏日高鐵副都心逐步成型，區域房市水漲船高；圖中遠方為總太地產推出的「TTC高...
台中烏日高鐵副都心逐步成型，區域房市水漲船高；圖中遠方為總太地產推出的「TTC高鐵商貿中心」，此案即將完工，成為高鐵特區第一棟商辦大樓。記者宋健生／攝影
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除了桃園青埔、新北市的新莊、新店，以及樹林外，知名不動產商仲業者、瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，台中烏日，還有高雄岡山，將成為商場業者下一波佈局的熱點。

黃舒衛指出，台中的烏日、高雄的岡山都有高鐵或捷運，再加上產業聚落或專業園區的設置，未來將帶進更多高消費家庭，確實有值得商場業者開發的優勢。

黃舒衛分析，機場捷運、捷運環狀線、萬大樹林線近年來帶動房市比價效應，讓原本在蛋黃區的潛在買方往桃園青埔、新莊、樹林移動，創造新社區、新消費人口。再加上上述地區周邊也都有大型產業開發案帶動，如：航空城、亞洲∙新矽谷、新北產業園區、樹林工業區等，就業機會多，且在台商回流、工業區更新的浪潮下，也會吸引新的入駐、消費人口。

黃舒衛表示，商場設置有規模、服務層級的區別，一般來說，社區型服務設施能提供區域商圈購物、餐飲、休閒等功能，對房市的助益最直接，也較容易幫助外來客選購新興重劃區的產品。相對來說，超大型、跨縣市的區域型商場，雖然能吸引大量消費者，但每逢假日、特殊節慶活動，所產生交通、環境的衝擊，反而對當地的房市銷售不容易產生正面效益。

黃舒衛進一步指出，以房市發展實例來看，桃園青埔、新莊副都心雖有交通、產業等功能加持，商場也的確是高品質環境規劃的保證，但商場創造的集客力，反倒沒有樹林秀泰對周邊成熟房市的加分效果強。因為樹林周邊多為成屋、成熟社區，受新設施激勵的效果較強，反觀新莊副都心、桃園青埔則以預售、新屋為主，房價本來就較高，而且商場類型屬於大型設施，非日常生活類消費，對住宅加持的效果，便沒有樹林來得明顯。

房市機場捷運新莊副都心
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