百貨商場大戰號角響起 從蛋黃區殺到蛋白區

2019-04-20 16:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



百貨戰一波又一波，現在更從蛋黃區殺到蛋白區。桃園青埔GLORIA OUTLETS華泰名品城拚5月8日全區正式開幕、鄰近的中壢大江購物中心二期也將於4月底啟動圍籬，預計2022年開幕，全面備戰。另外，新莊明年也有全新的宏匯廣場要開幕，而樹林的秀泰廣場則已形成生活圈。

同時，新店捷運小碧潭站共構的美河市商場今年年中也有IKEA將進駐，以及第四季還有京站百貨即將開幕，這場蛋白區的百貨商戰，號角已正式響起。

GLORIA OUTLETS華泰名品城總經理梁曙凡指出，5月全區正式開幕，進駐品牌總數將達285個，其中有超過60個獨家進駐台灣Outlet的品牌，包括在台灣從沒開過Outlet的Burberry、Bottega Veneta都將在三期開幕。

梁曙凡表示，GLORIA OUTLETS華泰名品城一直把自己定位為「真正的Outlet」，不僅提供平均二折起的折扣，精品業績更占整體總業績的六成，除了即將迎來的Burberry、Bottega Veneta，以及日本皇室御用的Leilian（蕾儷昂），加上原本就有的Gucci，以及Loewe、Valentino、Salvatore Ferragamo、TOD’ S、KENZO等獨家精品，精品強度又將遠遠拉開與競爭對手的距離。因此，有信心可以在三年內拚業績百億營收。

此外，即將全區開幕的GLORIA OUTLETS華泰名品城，當中備受期待的還有「橫濱八景島水族館」 ，開幕後將是北台灣最大的水族館，佔地4500坪，亦是橫濱八景島水族館的海外首間據點。

中壢大江購物中心營運處副總經理何旭魁表示，中壢大江自2017年完成6000坪遊逛街城大規模改裝之後，為滿足消費者更多元的需求與對應市場快速的變化，已在今年3月通過都市計畫變更的大江二期土地著手規劃，一、二期土地面積共計九公頃，待開發的二期為四公頃，預計今年4月底圍籬動工，於2022年初開幕。

同時，市場還盛傳桃園青埔未來三年，還有2022年的環球購物中心A19站、宜家IKEA旗艦店也將接力開幕。

此外，新莊副都心在2020年初春也將迎來宏匯廣場，其營業面積達2.6萬坪，是一個地下7層、地上14層的生活百貨，預計將引進400家專櫃品牌進駐。目前宏匯廣場已緊鑼密鼓的進行招商，而其幕後投資者，則是在中國經營商用不動產與大型百貨的許崑泰，其挾著群光百貨武漢單店125億元，集團2019年上看320億元營業額的實力，鮭魚返鄉投資新北，經營新莊副都心百貨商場。

人口密集的新店，也沒有缺席這新一波的百貨商場戰，IKEA新店店即將在年中開幕，並預計在4月25日舉辦開幕前的入厝儀式，邀請40位粉絲搶先到店，親手為新店店組裝椅子並刻上自己的名字，將這個具有特殊意義的餐椅放進IKEA新店餐廳，而IKEA新店店位於美河市商場的三、四樓。