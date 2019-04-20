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長榮航空盼持續溝通創造雙贏

2019-04-20 11:53經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

長榮航空對於19日桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）召開會員代表大會，會中通過即將啟動罷工投票之決議，表達最深的遺憾，但仍呼籲桃空職工能夠回到談判桌上，持續理性溝通、消弭歧見以創造雙贏，而不要走向雙輸的局面。

長榮航空是一家上市的民營航空公司，必須自負盈虧，且要兼顧全體員工、股東及所有客戶及旅客的權益。日前在與桃空職工的三次調解會中，公司都已竭盡所能，具體提出增進空服員勞動條件的方案。

長榮航空今天表示，公司的經營要考量到永續經營，不能有同工不同酬情況，實在無法接受禁搭便車條款，這樣的政策將會減損團隊合作精神，同時也可能造成飛安疑慮。

長榮航空人事室協理許平表示，長榮航空的協商團隊一直在釋出善意，過去20次協商就算最後團協還沒有結束，但只要雙方同意的，長榮航空立即釋出善意推動實施。

像今年1月1日開始，長榮航空就推動保障空服員飛時60小時，第二針對疲勞航班的優化也一直在推動，長榮航空在過程中，一直在持續盡全力改善勞資關係。其實，根據內部計算後，長榮航的空服員薪資整體結構相加後，與其他同業年薪應該在伯仲之間。

許平進一步說明， 其實空服員待遇計算方式複雜，除底薪外，一般還有「飛行加給」及「日支費」二大部分，日支費很明顯就是定義為費用，這並不是薪資，因計算方式會讓外界以為比華航少，但是實際上包括長榮航外站供早餐等、計算方式不同，其實差異真的很小。

長榮航空再度表示，台灣為海島，航空運輸並無替代方式，航空業一旦發生罷工，不僅會影響上下游產業及相關消費者權益，對於社會安定、經濟發展也影響甚鉅，若桃空職工為提高空服員薪資福利，堅持要採取激烈的方式，長榮航空一定會盡全力做好因應方案，保障無辜旅客的權益，將影響降至最低。

長榮航空空服員薪資
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