國內的共享經濟正夯，汽車推訂閱式租賃服務

2019-04-20 11:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



自行車知名品牌捷安特，率在國內推動自行車的共享概念後，YouBike系統已是許多民眾短程接駁的重要工具；國內的共享經濟正夯!包括「You-Car」、iRent電動機車租賃服務，現在和潤租車更推出汽車訂閱式租賃服務，訂閱期間為期3年，訂戶可享受年年入主換新車的服務。

這十幾年來，消費者有許多顯著的改變，共享經濟也開始受到重視，簡單的說，共享經濟精神就是，你需要使用它，但你不需要擁有它。隨著科技的進步，交通工具不斷在進化，國內的交通工具也開始出現共享商機，捷安特在國內推動短程自助租車YouBike系統在台灣發展成熟，吸引許多國家前來取經；另外，台灣Uber發展給大家許多良好的體驗，也是共享經濟發展很好的實例。

國內的汽車業者包括和泰車、裕隆集團都同步認為，近年來國內的捷運及高鐵已經成為民眾生活上重要的交通工具，隨著民眾愈來愈習慣使用大眾交通工具，所衍生出來的租車商機也開始增加。

推動多角化策略發展，長期看好全球共享經濟商機，不只是讓大家的行的生活更方便，隨著共享經濟興起，和運租車引領潮流，率先將汽車「訂閱式租賃」服務帶進國內市場，沒有商品「擁有權」卻有「使用權」，還享有更多優惠或加值服務的「訂閱經濟」已深受國外許多消費者歡迎，訂閱期間為期3年，訂戶可享受年年入主換新車的服務。