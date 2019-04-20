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第一季A股強漲 基金持股率提升

2019-04-20 11:50世界日報 記者林宸誼╱綜合報導

第1季A股強勢上漲，基金持股率也在不斷提升，根據目前已公布的基金第1季財報，大多數基金依然選擇大幅加碼，整體來看，偏股型基金的平均股票持股率上升約10個百分點。

從基金業績表現來看，262檔基金跑輸業績基準，平均每檔跑輸6.53個百分點。其中，超六成產品的股票持股率不足50%，更有43檔基金的股票倉位為零。

「券商中國」報導，其中規模超過人民幣300億元的爆款基金-興全合宜，第1季更是大幅加碼超過20個百分點。以目前的數據來看，共有985檔股票成為公募基金的重倉股，中國平安、貴州茅台、萬科A、格力電器、招商銀行、中信證券等大藍籌，依舊是基金最喜歡配置的股票。

永輝超市、中國聯通、分眾傳媒、金風科技、三一重工成為加碼最多的股票，加碼數量超過5000萬股。

2019年第1季，永輝超市成為公募基金增持數量最多的重倉股，合計增持1.61億股；中國聯通、分眾傳媒分別被增持8587萬股、6998萬股，居於第二、三位。從行業分別來看，加倉最多的三個行業，分別是電子、銀行、醫藥生物。

數百檔主動偏股基金踏空之際，也有明星基金經理人透過默默加碼，在第1季獲得不錯的收益。

2018年，首募規模高達人民幣300億元的爆款產品-興全合宜，始終以50%左右的股票持股率運作。不過截至2019年第1季，基金股票倉位已從48%增至69%，短短一個季度，股票倉位上升21%。

有增就有減，基金在調整投資組合過程中，對153檔股票減持，其中，減持中國中車最兇，減持股份數量達1.8億股，此外，中國石油、隆基股份分別被減持4876萬股、1626萬股，居於第二、三位。

人民幣格力電器中信
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