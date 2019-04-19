東京壽司名店料理長 首次來台客座

2019-04-19 17:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



今年春夏最暢快淋漓的壽司饗宴。東京壽司名店「寿し処 寿々」料理長藤居陽一郎首度來台客座，5月1日至5月4日蒞臨台北西華飯店KOUMA日本料理「小馬」，與甫獲台北《米其林指南》「米其林餐盤」肯定的KOUMA廚藝團隊攜手獻上最精湛的日式料理饗宴。

寿し処 寿々位於東京溜池山王，座位僅12席，以品質極佳的漁獲及精湛餐酒搭配聞名、擁有超高人氣。料理長藤居陽一郎曾經任職「旭鮨」、「久兵衛」等知名壽司店，2005年自立門戶開設寿し処 寿々，以改良式榻榻米吧台座席營造比起其他壽司名店更加放鬆愉悅的氛圍。

寿し処 寿々以來自築地的極湛海鮮製成江戶前壽司，透過獨門手技恰如其分地為每一貫壽司精準融入適量空氣、佐上粗鹽或海藻鹽，使粒粒分明的壽司每一口都吃得到輕盈感。備受推崇的還有精湛的餐酒搭配，為款款料理搭上日本酒、白酒、香檳等酒款，相得益彰的搭配讓賓客在談笑風生間吃得酣暢淋漓、口口驚喜而充滿餘韻。

今年春夏寿し処 寿々料理長藤居陽一郎受西華飯店邀約，將於5月1日至5月4日蒞臨客座，與由料理長江鎮佑領導、甫獲米其林肯定的KOUMA日本料理 小馬攜手獻上客座饗宴。