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許志安爆遭仙人跳？小三傳花40萬設局疑點曝光

詩肯宣布併購新加坡NOVA 盼快速展開東協市場

2019-04-19 17:06經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

連鎖傢俱品牌詩肯（6159）今（19）日召開重訊記者會，宣布將以2.28億元併購新加坡當地第二大家具通路商「NOVA（諾亞）」的Nova Furnishing Holdings Pte Ltd公司100%股權，將正式帶領跨入亞洲家具市場的集團戰略布局。詩肯董事長林福勤也提到，這次併購是詩肯成立26年以來首次集團併購案，除了財務上對於集團有正面挹注，也將可快速展開東協市場，交割基準日定為5月1日。

詩肯本次併購的諾亞在新加坡成立16年，主打中低價位的傢俱產品，並走大賣場形式，目前在新加坡有13家門市，從過去三年財務表現來看，營運穩定，每年營收平均約在新台幣6.6億元水準，平均毛利率可達52％，稅後純益約達新台幣6,800萬元，法人估，以目前諾亞獲利來看，詩肯預計四至五年後可回收。

林福勤說，像是布沙發約新加坡幣約200多元（約新台幣4,000多元），價位和家具設計風格與詩肯柚木區分，因諾亞起家在馬來西亞，所以未來應會前進馬來西亞，印尼也是觀望中國家，除了前進東協市場之外，未來可望在台灣設立據點。

林福勤也提到，去年獲利較前年減少逾兩成，主要受到選舉影響，今年會想辦法讓公司獲利持平，並持續開新店，目前詩肯柚木有84家，詩肯家居有34家，詩肯睡眠有3家等121家店，今年可望再增10家。

連鎖傢俱品牌詩肯19日召開重訊記者會，宣布將以2.28億元併購新加坡當地第二大傢...
連鎖傢俱品牌詩肯19日召開重訊記者會，宣布將以2.28億元併購新加坡當地第二大傢俱通路商「NOVA（諾亞）」的Nova Furnishing Holdings Pte Ltd公司100%股權，詩肯董事長林福勤（右）提到，這是詩肯成立26年以來首次集團併購案，將可快速展開東協市場，交割基準日定為5月1日。記者何秀玲／攝影
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