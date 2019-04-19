詩肯宣布併購新加坡NOVA 盼快速展開東協市場

2019-04-19 17:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



連鎖傢俱品牌詩肯（6159）今（19）日召開重訊記者會，宣布將以2.28億元併購新加坡當地第二大家具通路商「NOVA（諾亞）」的Nova Furnishing Holdings Pte Ltd公司100%股權，將正式帶領跨入亞洲家具市場的集團戰略布局。詩肯董事長林福勤也提到，這次併購是詩肯成立26年以來首次集團併購案，除了財務上對於集團有正面挹注，也將可快速展開東協市場，交割基準日定為5月1日。

詩肯本次併購的諾亞在新加坡成立16年，主打中低價位的傢俱產品，並走大賣場形式，目前在新加坡有13家門市，從過去三年財務表現來看，營運穩定，每年營收平均約在新台幣6.6億元水準，平均毛利率可達52％，稅後純益約達新台幣6,800萬元，法人估，以目前諾亞獲利來看，詩肯預計四至五年後可回收。

林福勤說，像是布沙發約新加坡幣約200多元（約新台幣4,000多元），價位和家具設計風格與詩肯柚木區分，因諾亞起家在馬來西亞，所以未來應會前進馬來西亞，印尼也是觀望中國家，除了前進東協市場之外，未來可望在台灣設立據點。