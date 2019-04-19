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又來了！桃園市空服員工會5月舉行長榮航罷工投票

2019-04-19 15:31經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

桃園市空服員職業工會於今（19）日經會員代表大會決議，通過將正式啟動罷工投票。

工會表示，對於工會與長榮航空公司間之勞資協商狀況，若長榮航空公司願意拿出真正善意方案，工會仍然願意進行協商，呼籲長榮航空公司把握機會，拿出誠意與具體方案解決爭議。

最後，桃園市空服員職業工會也呼籲主管機關協助進行公開宣導，以避免若真走向罷工時民眾發生不便。

長榮航空罷工空服員
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