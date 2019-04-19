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實踐社企責任 台灣高鐵再入選「台灣永續指數」成分股

2019-04-19 13:20聯合報 記者雷光涵╱即時報導

台灣高鐵公司二度入選「台灣永續指數」成分股，並獲頒專屬標章證明，他們表示，這顯示台灣高鐵公司始終堅持實踐ESG永續發展工作之績效，已深獲投資人肯定。

「台灣永續指數」是台灣指數公司與富時羅素合作編製於2017年12月推出，評選標準以富時社會責任新興市場指數（FTSE4Good Emerging Index）成分股中台灣上市公司股票為合格股票，再經「台灣永續指數」編製規則之成分股資格條件進行財務指標篩選成分股，並於每年6月及12月進行定期評鑑及成分股審核，重新篩選成分股，以提升指數投資績效。

台灣高鐵公司表示，他們因財務表現、獲利能力以及公司治理等方面績效卓著，自2016年上市以來，已先後被納入MSCI台灣指數、富時台灣50指數、富時新興市場指數、公司治理100指數、富時社會責任新興市場指數等指數之成分股。去年首度參與公司治理評鑑，即獲選前5%優良企業，本次再因ESG（環境、社會、公司治理）績效卓著，納入台灣永續指數成分股，再再證明台灣高鐵公司無論營運績效、公司治理、企業社會責任各方面的努力成果，已深獲國內及國際投資人的認同與肯定。

台灣高鐵說，未來將持續以專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）以及永續關懷（Touch）之4T作為發展主軸，不僅追求營運績效，更致力將企業社會責任（CSR）思維融入經營策略中。讓台灣高鐵不僅提供旅客安全、舒適、便捷的旅運服務，更以促進社會永續發展標準與格局，落實邁向永續未來的決心與承諾，積極實現讓高鐵「成為引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景。

台灣高鐵公司二度入選「台灣永續指數」成分股。圖為台灣高鐵董事長江耀宗。本報資料照...
台灣高鐵公司二度入選「台灣永續指數」成分股。圖為台灣高鐵董事長江耀宗。本報資料照片
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