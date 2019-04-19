親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

大選前的「能源武嚇」：封鎖烏克蘭！俄國禁運煤炭與石油

法富豪搶捐錢重建聖母院…真相太可惡 讓民眾氣炸

泰國鐵人料理冠軍 降臨新竹獻藝

2019-04-19 13:18經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

新竹英迪格酒店及 IHG 洲際酒店潮牌餐廳「CHAR bar&bistro」，為提升餐飲水準與提供新竹饕客享有國際級的餐飲饗宴，宣布 CHAR bar&bistro 未來將每三個月推出季節限定套餐，內容將會透過與各地主廚聯名客座共同來創作。期待藉由國際交流來持續進化 CHAR 的菜單，藉由各界主廚們的精湛廚藝讓 CHAR 端出的每道菜色口味都更佳美味。

CHAR 季節限定首發菜單，邀請曾奪得2018泰國鐵人料理冠軍，現於曼谷CHAR Bangkok 擔任行政主廚的 Nikolas Ramire 登台客座，於4月19日(五)至 20 日(六)在新竹英迪格酒店 CHAR bar&bistro 親自帶領大家體驗最頂尖的創意佳餚。

除了季節限定套餐與 CHAR 2.0 外也同步推出週末的午間半自助餐，CHAR bar&bistro 期望透過客座活動帶領消費者們體驗過去在新竹前所未有的餐飲饗宴，目前客座主廚餐會訂位反應也相當熱烈，席位已所剩無幾。

年紀僅30多歲的Chef Nik為墨西哥裔美國人於夏威夷生長，在美國和亞洲累積超過11年的烹飪經驗，更在《曼谷米其林指南》評選二星餐廳及「亞洲最佳 50 餐廳」蟬聯多年第一《Gaggan》的創意團隊經歷扎實的訓練，現

受邀在 IHG 洲際旗下的餐廳「CHAR Bangkok」擔任行政主廚。

隨著不斷進取向上的熱血精神，Chef Nik去年11月至國際知名電視節目《Iron Chef Thailand》泰國鐵人料理競賽，賽程中他率領 CHAR Bangkok 團隊滿足時間限制，將指定食材「帝王蟹」分別以五道菜完美呈現，淋漓盡致地發揮在夏威夷生長的料理靈感，最後精準地挑動名廚評審們的五感神經，於2018年11月第七季比賽中脫穎而出，奪得《Iron Chef Thailand》泰國鐵人料理冠軍。

CHAR bar&bistro本次邀請Chef Nik擔任客座主廚，在4月19日至20日連續兩日的午餐及晚餐舉辦餐會，以十餘年多國累積的經歷及過去在《Gaggan》創意料理的本領，獨家打造台灣限定的創意料理菜單。

開胃菜以白酒熬煮蛤蠣高湯，加入新鮮帝王蟹蟹身及蟹腳熬煮十二個小時，搭配無毒有機小農直送生菜，整體組成蟹肉凍再鋪上昆布麵包，佐料為黃金奶油蛋黃醬。

前菜以松露蜂蜜與 XO 龍蝦醬點綴炙烤緬因州龍蝦尾，以高層次的佐料襯托半熟龍蝦尾的香甜口感，第一主菜為輕度煙燻黑鱈，淋上熬煮十二小時的洋蔥汁，副料為炭烤娃娃菜、洋蔥及酸豆。

第二主菜進入 CHAR 特色亮點「美國頂級紐約客牛排」，以祕魯式醃料醃製，佐以傳統墨西哥辣豆醬及巧達起司，再鋪上進口乾蔥及香蔥碎，牛肉的鮮嫩風味巧妙呈現南美洲式料理風格，最後甜點以富有海鹽焦糖香氣的糖漬台灣地瓜，裹上胡桃奶霜搭配解構式南瓜派，口感豐富獨特。

CHAR 2.0 新菜單-炭烤夏威夷風花生牛肉漢堡。記者韓化宇／攝影
CHAR 2.0 新菜單-炭烤夏威夷風花生牛肉漢堡。記者韓化宇／攝影
分享
新竹英迪格的休閒遊憩空間，充滿濃濃美式風格。記者韓化宇／攝影
新竹英迪格的休閒遊憩空間，充滿濃濃美式風格。記者韓化宇／攝影
分享
客座主廚菜單-輕度煙燻黑鱈,炭烤高麗菜,洋蔥與酸豆。新竹英迪格／提供
客座主廚菜單-輕度煙燻黑鱈,炭烤高麗菜,洋蔥與酸豆。新竹英迪格／提供
分享
2018年泰國鐵人料理冠軍，現於曼谷CHAR Bangkok擔任行政主廚的Nik...
2018年泰國鐵人料理冠軍，現於曼谷CHAR Bangkok擔任行政主廚的Nikolas Ramire。記者韓化宇／攝影
分享
新竹英迪格CHAR bar&bistro餐廳的用餐空間，用餐空間寬敞，光線明亮，...
新竹英迪格CHAR bar&bistro餐廳的用餐空間，用餐空間寬敞，光線明亮，記者韓化宇／攝影
分享
客座主廚菜單--美國頂級紐約客牛排。記者韓化宇／攝影
客座主廚菜單--美國頂級紐約客牛排。記者韓化宇／攝影
分享
CHAR 2.0 新菜單--龍蝦尾麵疙瘩。記者韓化宇／攝影
CHAR 2.0 新菜單--龍蝦尾麵疙瘩。記者韓化宇／攝影
分享
新竹英迪格的酒吧，運用大量電子螢幕，營造充滿科技的潮流感。記者韓化宇／攝影
新竹英迪格的酒吧，運用大量電子螢幕，營造充滿科技的潮流感。記者韓化宇／攝影
分享
甜點以富有海鹽焦糖香氣的糖漬台灣地瓜，裹上胡桃奶霜搭配解構式南瓜派，口感豐富獨特...
甜點以富有海鹽焦糖香氣的糖漬台灣地瓜，裹上胡桃奶霜搭配解構式南瓜派，口感豐富獨特。記者韓化宇／攝影
分享

創意料理餐飲泰國
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

佛心企業儲備幹部率取率千分之二 第一年享18天特休

2019-04-19 11:47

航太產業進入收成期 短線利空正是布局好時機

2019-04-19 14:23

實踐社企責任 台灣高鐵再入選「台灣永續指數」成分股

2019-04-19 13:20

高鐵公司再度入選台灣永續指數成分股

2019-04-19 12:42

抓準復仇者聯盟商機 網家要打造電影物流箱

2019-04-19 12:25

樂天電子書閱讀器中文版亮相 銷量倍增

2019-04-19 12:25

蝦皮徵才 首度在台推出儲備幹部計劃

2019-04-19 12:23

全聯藥局「藥安康」雙北營運不理想 4月20日歇業

2019-04-19 12:23

泰國鐵人料理冠軍 客座新竹英迪格秀廚藝

2019-04-19 11:49

全聯投資遇逆風！旗下藥安康雙北門市明日起歇業

2019-04-19 10:15

會計師看時事／氣候變遷治理 融入營運策略

2019-04-19 02:46

策略經營／陳啟昱…掌握趨勢 挺進綠能產業

2019-04-19 02:46

創業心法／原地不動 自取滅亡

2019-04-19 02:46

品牌大觀／鄉愁變成商機

2019-04-19 02:46

新北衝招商 企業力挺

2019-04-19 01:24

大飲問題土地交易 又啟動了

2019-04-19 01:20

雲朗擴版圖 五箭齊發

2019-04-19 01:19

寶佳逆襲 奪永大經營權

2019-04-19 01:19

永大經營權之戰…林家宏操刀

2019-04-19 01:19

兩大關鍵…永大變天

2019-04-19 01:19

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

才取消交易又要買 蘋果西打公司大飲公告買新店土地

2019-04-18 18:30

市場派拿下永大經營權 許作名：日立、寶佳將進行協商

2019-04-18 17:07

長榮空服員恐醞釀罷工 勞長喊話：資方要拿出最大誠意

2019-04-18 15:47

日立：不會影響本次公開收購 也沒有二次收購計畫

2019-04-18 15:41

運動產業發展落後 專利師：因智財權認知不足

2019-04-18 15:10

鞏固邦交 國際禮品暨文具展力邀友邦組團參展

2019-04-18 14:53

美喆推六邊幾何新品 牆面地板兩用添柴

2019-04-18 14:48

湯石照明旺季報到 自有品牌出貨加溫

2019-04-18 14:48

雲朗10周年慶 新品牌「品文旅」最快5月亮相

2019-04-18 14:48

獨董疑自肥加薪6成 華航：下次調回來

2019-04-18 14:41

長榮空服員不排除罷工 學者：不該把旅客當籌碼

2019-04-18 14:39

實威代理兩款新3D列印機 布局3D製造

2019-04-18 14:28

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

美喆推六邊、幾何形狀面料新品 拚接單成長

2019-04-18 11:08

獨董疑自肥加薪六成領8萬 華航：下次調回來

2019-04-18 10:14

長榮空服員不排除罷工 學者：無預告由旅客承受不恰當

2019-04-18 09:17

曾被酸「等著看妳出糗」承接爸爸衣缽 吳旻潔走自己的誠品人生

2019-04-17 13:39

盛治仁專訪（一）／雲朗「三化」 打造世界級飯店

2019-04-14 23:00
看更多

熱門文章

郭台銘開除「戰將」 鴻海要賠150萬資遣費和股票

2019-04-19 11:12

南山人壽變更收費逾3萬保戶受影響 金管會重罰600萬

2019-04-18 17:04

南山人壽總經理遭停職半年 公司回應了

2019-04-18 18:47

第三方支付、電子支付及電子票證 一張表看懂差別

2019-04-18 21:02

寶佳逆襲 奪永大經營權

2019-04-19 01:19

別再說千元大鈔是四個小朋友了！央行解密：不只四位

2019-04-18 17:29

損害保戶權益…南山遭罰600萬 總座停職半年

2019-04-18 23:45

全聯投資遇逆風！旗下藥安康雙北門市明日起歇業

2019-04-19 10:15

變更收費方式 南山人壽挨重罰

2019-04-18 23:23

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

南山人壽二點聲明 營運照常

2019-04-18 23:23

影響保戶權益金管會重罰南山600萬元 總經理停職半年

2019-04-18 17:26

才取消交易又要買 蘋果西打公司大飲公告買新店土地

2019-04-18 18:30

拚電子支付 金管會宣布電子支付機構五大開放措施

2019-04-18 19:49

郭台銘5月訪威州 盯新廠進度

2019-04-19 01:19

台積電 上調兩市場銷售預期

2019-04-19 01:19

長榮空服員不排除罷工 學者：不該把旅客當籌碼

2019-04-18 14:39

央行小學堂揭密 千元鈔躲著2位隱藏版小朋友

2019-04-18 16:38

台積代工蘋果 全數用綠電

2019-04-19 01:19

中華電董座換人 政院否認鄭優「被退休」

2019-04-18 22:10

出售自宅減免 須符三要件

2019-04-19 02:19

地震保險投保率 這三個縣市投保率最高

2019-04-18 17:50

仁寶轉投資 進軍AI醫療

2019-04-19 01:19

台積上季EPS 2.37元 走出最壞狀況

2019-04-19 01:01

北市勞動局證實 儂特利欠75名員工薪水

2019-04-18 21:40

市場派拿下永大經營權 許作名：日立、寶佳將進行協商

2019-04-18 17:07

Fintech追求效率 踩到監管紅線

2019-04-18 23:23

離岸風電併聯 拚最後一哩路

2019-04-19 01:25

只有50輛！ 現代鋼鐵人車款一推出 就快賣完

2019-04-18 16:48

兆豐銀 推一日快閃送芭樂

2019-04-19 02:04

拚電子支付 金管會5大開放

2019-04-19 00:37

北市二大樓傾斜 有21位住戶投保基本地震險

2019-04-18 19:50

台灣最大的危機是「轉型的決心」！一個兩岸觀察家指出：改變台灣的4大重點

2019-04-19 09:24

威州投資案傳生變 鴻海：徵才計劃是長期性質

2019-04-19 10:34

新聞分析／當員工為加薪罷工…管理高層兩套標準？

2019-04-18 23:51

金管會五大開放 力挺電子支付

2019-04-19 02:04

長榮空服員恐醞釀罷工 勞長喊話：資方要拿出最大誠意

2019-04-18 15:47

長照扣除額12萬 訂排富條款

2019-04-19 02:19

樂天攻純網銀 強打兩優勢

2019-04-19 02:20

中華電打造5G試驗場 落腳南港信義區青埔

2019-04-19 09:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top