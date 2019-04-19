泰國鐵人料理冠軍 降臨新竹獻藝

2019-04-19 13:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



新竹英迪格酒店及 IHG 洲際酒店潮牌餐廳「CHAR bar&bistro」，為提升餐飲水準與提供新竹饕客享有國際級的餐飲饗宴，宣布 CHAR bar&bistro 未來將每三個月推出季節限定套餐，內容將會透過與各地主廚聯名客座共同來創作。期待藉由國際交流來持續進化 CHAR 的菜單，藉由各界主廚們的精湛廚藝讓 CHAR 端出的每道菜色口味都更佳美味。

CHAR 季節限定首發菜單，邀請曾奪得2018泰國鐵人料理冠軍，現於曼谷CHAR Bangkok 擔任行政主廚的 Nikolas Ramire 登台客座，於4月19日(五)至 20 日(六)在新竹英迪格酒店 CHAR bar&bistro 親自帶領大家體驗最頂尖的創意佳餚。

除了季節限定套餐與 CHAR 2.0 外也同步推出週末的午間半自助餐，CHAR bar&bistro 期望透過客座活動帶領消費者們體驗過去在新竹前所未有的餐飲饗宴，目前客座主廚餐會訂位反應也相當熱烈，席位已所剩無幾。

年紀僅30多歲的Chef Nik為墨西哥裔美國人於夏威夷生長，在美國和亞洲累積超過11年的烹飪經驗，更在《曼谷米其林指南》評選二星餐廳及「亞洲最佳 50 餐廳」蟬聯多年第一《Gaggan》的創意團隊經歷扎實的訓練，現

受邀在 IHG 洲際旗下的餐廳「CHAR Bangkok」擔任行政主廚。

隨著不斷進取向上的熱血精神，Chef Nik去年11月至國際知名電視節目《Iron Chef Thailand》泰國鐵人料理競賽，賽程中他率領 CHAR Bangkok 團隊滿足時間限制，將指定食材「帝王蟹」分別以五道菜完美呈現，淋漓盡致地發揮在夏威夷生長的料理靈感，最後精準地挑動名廚評審們的五感神經，於2018年11月第七季比賽中脫穎而出，奪得《Iron Chef Thailand》泰國鐵人料理冠軍。

CHAR bar&bistro本次邀請Chef Nik擔任客座主廚，在4月19日至20日連續兩日的午餐及晚餐舉辦餐會，以十餘年多國累積的經歷及過去在《Gaggan》創意料理的本領，獨家打造台灣限定的創意料理菜單。

開胃菜以白酒熬煮蛤蠣高湯，加入新鮮帝王蟹蟹身及蟹腳熬煮十二個小時，搭配無毒有機小農直送生菜，整體組成蟹肉凍再鋪上昆布麵包，佐料為黃金奶油蛋黃醬。

前菜以松露蜂蜜與 XO 龍蝦醬點綴炙烤緬因州龍蝦尾，以高層次的佐料襯托半熟龍蝦尾的香甜口感，第一主菜為輕度煙燻黑鱈，淋上熬煮十二小時的洋蔥汁，副料為炭烤娃娃菜、洋蔥及酸豆。