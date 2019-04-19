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全聯藥局「藥安康」雙北營運不理想 4月20日歇業

2019-04-19 12:23經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

全聯今（19）日表示，全聯藥安康目前雙北兩區的門市因營運效益不甚理想，加上藥局非全聯本業，在營運上仍有許多待加強之處，故先於4月20日歇業；而其他中南部與花東門市仍持續營業中，但接下來會視營運狀況決定後續運作方式。

藥安康至今全省共28間門市，員工約100人，而歇業的門市藥師採合約制，可選擇原店接手經營或移址，而其他藥師助理與職員，全聯會依據個人意願協助轉調其他單位。

去年4月全聯與老牌藥商大統生技，合資成立「藥安康」公司開藥局，首家店中店藥局位於...
去年4月全聯與老牌藥商大統生技，合資成立「藥安康」公司開藥局，首家店中店藥局位於全聯新開幕的新莊輔大店。不過全聯藥安康目前雙北兩區的門市因營運效益不甚理想，加上藥局非全聯本業，今日全聯表示，將於4月20日歇業。 記者何秀玲／攝影
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