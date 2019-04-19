泰國鐵人料理冠軍 客座新竹英迪格秀廚藝

2019-04-19 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



新竹英迪格酒店及IHG洲際酒店潮牌餐廳「CHAR bar&bistro」宣布，即日起透過與全球各地主廚聯名客座創作，推出每季推出限定套餐，並由2018泰國鐵人料理冠軍 Chef Nikolas Ramirez打頭陣登場。

CHAR季節限定首發菜單，邀請奪得2018泰國鐵人料理冠軍，現於曼谷CHAR Bangkok擔任行政主廚的Nikolas Ramire登台客座，於今（19）日起一連兩天在新竹英迪格酒店CHAR bar&bistro親自帶領大家體驗最頂尖的創意佳餚。另外CHAR 2.0新推出的菜單則加入由Chef Nik改良而成的兩道菜色：炭烤夏威夷風花生牛肉漢堡及龍蝦尾麵疙瘩。

除了季節限定套餐與CHAR 2.0外，也同步推出週末的午間半自助餐，CHAR bar&bistro期望透過客座活動帶領消費者們體驗過去在新竹前所未有的餐飲饗宴，目前客座主廚餐會訂位反應熱烈，想嚐鮮者行動要快。

Chef Nik為墨西哥裔美國人於夏威夷生長，踏上烹飪之路的歷程卻並非典型。原為職業足球運動好手的Chef Nik，在準備一場不經意的私家料理後激盪出對於美食的熱愛，跨領域的獨特思維、球隊時期領略的團隊與領導精神，成功為Chef Nik鋪上作為廚師的基石，進而在美國和亞洲累積超過11年的烹飪經驗，更在《曼谷米其林指南》評選二星餐廳及「亞洲最佳50餐廳」蟬聯多年第一《Gaggan》的創意團隊經歷扎實的訓練，現受邀在IHG洲際旗下的餐廳「CHAR Bangkok」擔任行政主廚。