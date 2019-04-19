佛心企業儲備幹部率取率千分之二 第一年享18天特休

2019-04-19 11:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



電商品牌蝦皮購物今（19）日宣布，正式在台灣首度推出「蝦皮購物儲備幹部計劃」（Shopee Taiwan Global Leaders Program），獲選者將在二年內進行四次輪調，並包含一次的海外輪調，有機會與新加坡總部高階主管完成跨國專案，率取率僅千分之二，但第一年即享18天特休。

蝦皮購物2015年在新加坡推出以來，不到四年已拓展至馬來西亞、泰國、台灣、印尼、越南和菲律賓等市場，且鼓勵多元自主為其企業特色，不僅引進台灣企業少見的市民大會（Town Hall Meeting），讓員工可以非正式、不拘階層的與最高主管互動、提出建議。如蝦皮購物令人欣羨的「任職第一年即享18天特休」福利，即是員工於市民大會中提出，獲採納成為公司制度。

蝦皮購物人力資源策略主管莊雅勛表示，由於電商產業快速、多變、充滿複合挑戰的獨特性，蝦皮購物期望快速培養對電商具高度熱情的全方位管理人才，分析、邏輯及應變能力將是挑選重點。

莊雅勛進一步指出，今年首次在台灣推出「蝦皮購物儲備幹部計劃」，不僅能給予台灣年輕人才更快速的晉升機會，也能幫助蝦皮購物延攬更多優秀人才、站穩台灣市場。此次徵才計畫台灣共有30位一線主管投入面試，加上籌備及其他總部主管，總投入人力超過50位員工。

「蝦皮購物儲備幹部計劃」為期二年，每位儲備幹部將經過四次每六個月的輪調職務，在品類管理、行銷、數據分析、營運管理等部門及新加坡總部進行輪調，儲備幹部們將接受無數的嚴格挑戰，高階主管扮演導師。

「蝦皮購物儲備幹部計劃」招募過程首先自年初報名的2,000位人才中，篩選出250位候選人參與3月舉辦的商業社交大會，由蝦皮購物主管帶領認識公司與電商產業後，進行全英文筆試，著重邏輯、數理、分析三大能力。