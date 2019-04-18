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東區空置潮形成甜甜圈效應？店家紛紛轉往新北選址

2019-04-18 22:44經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

台北市東區倒店潮未停歇，至今空置率仍居高不下，店家紛紛往外選址。新北市政府今(18)日舉辦「新北商業甜甜圈記者會」指出，新北市是台灣工商登記之首、人潮絡繹不絕，加上最重要的店租每坪平均2,000至3,000元，相較東區每坪上萬租金，可望力拚創造出磁吸效應。

新北市長侯友宜籌組「產業發展諮詢委員會」全力拚招商一條龍政策，近期喊出「1萬個就業機會」目標，新北市經發局局長何怡明今日也指出，新北市具商業特色與文化內涵的商圈，加上台商回流潮，預計積極號召品牌業者、產業轉往新北市拚經濟。

何怡明表示，新北市擁有近400萬人口、全國第一的工商登記數以及多元的城鄉特色，讓境內各商圈都與當地特色文化結合，發展出多元、平民與生活化的商業型態，讓店家能在競爭激烈的市場中長存，而優質的投資環境，吸引了許多業者在新北長期深耕發展，像是板橋老字號的牛排西餐廳「特香齋」，就是開業近50年的知名老店。

新北市不動產仲介公會副理事長吳世昌也指出，新北 商業登記家數佔全國16%，為全台第1，且近兩年住宿及餐飲業將近有10%的成長率，顯示新北市是宜居宜商的城市，且廣大的人口與其消費力，吸引了許多美食與休閒服務業者願意在新北展店營業。

為了協助企業投資所面臨的問題，新北市經發局已成立「新北投資服務快捷窗口」，也與新北市仲業公會合作，建立產業用地媒合機制，希望藉由專業團隊與簡政便民的服務，協助業者快速在新北市落地生根，近期也接到協尋新板商圈店面的電話，相較台北東區店面月租金每坪1~2萬元，板橋中山路一帶每月每坪租金僅2~3千元，此外，大新板地區複合型機能的消費特性，也極具競爭優勢。

新北市政府18日舉辦「新北商業甜甜圈記者會」。圖/業者提供
新北市政府18日舉辦「新北商業甜甜圈記者會」。圖/業者提供
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